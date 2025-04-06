https://sarabic.ae/20250406/بارتفاع-ناطحات-السحاب-الصين-تنهي-أعمال-بناء-الهيكل-الفولاذي-لأعلى-جسر-في-العالم-فيديو-1099255484.html

"فوق السحاب".. الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم.. فيديو

"فوق السحاب".. الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين، أمس السبت، الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لجسر"وادي هواجينغ"، أعلى جسر معلق في العالم، في مقاطعة غويتشو جنوب غربي البلاد، والذي من المقرر... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T08:06+0000

2025-04-06T08:06+0000

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ويمتد الجسر لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينغ" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر. وهو أيضاً أكبر جسر ممتد في العالم يتم بناؤه في منطقة جبلية.وبدأ بناء الجسر في يناير/ كانون الثاني 2022، كجزء من مشروع طريق سريع يربط بين منطقتي ليوتشي وأنلونج، ومن المقرر افتتاح الجسر رسميًا، في يونيو/ حزيران المقبل.وأدى بناء الطرق السريعة إلى تقريب مقاطعة غويتشو من المقاطعات المجاورة والمراكز الاقتصادية الكبرى، ما يدعم بشكل كبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في المقاطعة، وفقًا لمسؤول في إدارة النقل بالمقاطعة.

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سبوتنيك عربي

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