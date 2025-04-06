"فوق السحاب".. الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم.. فيديو
08:06 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 06.04.2025)
© Photo / x أعلى جسر معلق في العالم في الصين
© Photo / x
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أعلنت الصين، أمس السبت، الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لجسر"وادي هواجينغ"، أعلى جسر معلق في العالم، في مقاطعة غويتشو جنوب غربي البلاد، والذي من المقرر أن يصبح أطول جسر في العالم.
ويمتد الجسر لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينغ" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر. وهو أيضاً أكبر جسر ممتد في العالم يتم بناؤه في منطقة جبلية.
وبدأ بناء الجسر في يناير/ كانون الثاني 2022، كجزء من مشروع طريق سريع يربط بين منطقتي ليوتشي وأنلونج، ومن المقرر افتتاح الجسر رسميًا، في يونيو/ حزيران المقبل.
📹 بارتفاع ناطحات السحاب... الصين تنهي أعمال بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر في العالم— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 6, 2025
أعلنت الصين عن الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم، والذي يمتد لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينغ" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر.
ومن المقرر افتتاح الجسر… pic.twitter.com/OFa5Sg1thg
وأدى بناء الطرق السريعة إلى تقريب مقاطعة غويتشو من المقاطعات المجاورة والمراكز الاقتصادية الكبرى، ما يدعم بشكل كبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في المقاطعة، وفقًا لمسؤول في إدارة النقل بالمقاطعة.