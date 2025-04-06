https://sarabic.ae/20250406/قصف-سد-في-دولة-عربية-يتسبب-في-قطع-الكهرباء-عن-أجزاء-واسعة-منها-1099258874.html

قصف سد في دولة عربية يتسبب في قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة منها

قصف سد في دولة عربية يتسبب في قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة منها

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، بتسبب قصف شنته قوات الدعم السريع على سد "مروي" شمالي السودان، في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، منها أم درمان... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T10:38+0000

2025-04-06T10:38+0000

2025-04-06T10:38+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

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وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها.وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء، وفقا للصحيفة.وأكدت الشركة أن الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.كما أدت هجمات قوات الدعم السريع على البنية التحتية للكهرباء إلى توقف محطات المياه، ما تسبب في تفشي الأمراض، خصوصًا الكوليرا في ولاية النيل الأبيض، بعد أن اضطر المدنيون لاستخدام مياه النيل للشرب.وكشفت شركة الكهرباء السودانية عن وصول فريق فني لتقييم الأضرار والعمل على إصلاح الأعطال بأسرع وقت لاستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتأثرة.من جانبها، أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي عن إسقاط الدفاعات الأرضية للطائرات المسيّرة، التي أطلقتها قوات الدعم السريع، وأكدت استعدادها للتصدي لأي تهديدات.ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html

https://sarabic.ae/20250403/السودان-إصابة-العشرات-وتدمير-شاحنات-تقل-أسلحة-وسيارات-قتالية-لـالدعم-السريع-في-الفاشر-1099187016.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار