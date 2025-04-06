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عالم سبوتنيك
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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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https://sarabic.ae/20250406/قصف-سد-في-دولة-عربية-يتسبب-في-قطع-الكهرباء-عن-أجزاء-واسعة-منها-1099258874.html
قصف سد في دولة عربية يتسبب في قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة منها
قصف سد في دولة عربية يتسبب في قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة منها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، بتسبب قصف شنته قوات الدعم السريع على سد "مروي" شمالي السودان، في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، منها أم درمان... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T10:38+0000
2025-04-06T10:38+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها.وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء، وفقا للصحيفة.وأكدت الشركة أن الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.كما أدت هجمات قوات الدعم السريع على البنية التحتية للكهرباء إلى توقف محطات المياه، ما تسبب في تفشي الأمراض، خصوصًا الكوليرا في ولاية النيل الأبيض، بعد أن اضطر المدنيون لاستخدام مياه النيل للشرب.وكشفت شركة الكهرباء السودانية عن وصول فريق فني لتقييم الأضرار والعمل على إصلاح الأعطال بأسرع وقت لاستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتأثرة.من جانبها، أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي عن إسقاط الدفاعات الأرضية للطائرات المسيّرة، التي أطلقتها قوات الدعم السريع، وأكدت استعدادها للتصدي لأي تهديدات.ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
https://sarabic.ae/20250403/السودان-إصابة-العشرات-وتدمير-شاحنات-تقل-أسلحة-وسيارات-قتالية-لـالدعم-السريع-في-الفاشر-1099187016.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

قصف سد في دولة عربية يتسبب في قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة منها

10:38 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، بتسبب قصف شنته قوات الدعم السريع على سد "مروي" شمالي السودان، في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، منها أم درمان والولاية الشمالية.
وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها.
وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء، وفقا للصحيفة.
وأكدت الشركة أن الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدة التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
06:33 GMT
كما أدت هجمات قوات الدعم السريع على البنية التحتية للكهرباء إلى توقف محطات المياه، ما تسبب في تفشي الأمراض، خصوصًا الكوليرا في ولاية النيل الأبيض، بعد أن اضطر المدنيون لاستخدام مياه النيل للشرب.
وكشفت شركة الكهرباء السودانية عن وصول فريق فني لتقييم الأضرار والعمل على إصلاح الأعطال بأسرع وقت لاستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتأثرة.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
السودان.. إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر
3 أبريل, 12:46 GMT
من جانبها، أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي عن إسقاط الدفاعات الأرضية للطائرات المسيّرة، التي أطلقتها قوات الدعم السريع، وأكدت استعدادها للتصدي لأي تهديدات.

كما هددت قوات الدعم السريع باجتياح ولاية الشمالية ونهر النيل، بعد سيطرتها على المالحة في صحراء شمال دارفور وتقدمها نحو غرب مدينة الدبة.

ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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