https://sarabic.ae/20250407/الأقمار-الصناعية-تظهر-حالة-تأهب-إيرانية-لصد-ضربة-محتملة-صور-1099306014.html
الأقمار الصناعية تظهر حالة تأهب إيرانية "لصد ضربة" محتملة... صور
الأقمار الصناعية تظهر حالة تأهب إيرانية "لصد ضربة" محتملة... صور
سبوتنيك عربي
أظهرت صور أقمار صناعية تجارية حديثة أن إيران أنشأت خلال الأشهر الماضية منظومة رادار جديدة من طراز "غدير" في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وحدة "كريتيكال ثريتس" التابعة لمعهد "أميركان إنتربرايز" للأبحاث أن هذه الرادارات تعد من نوع"phased-array" المتقدمة، وتوفر تغطية واسعة وقدرات على رصد الطائرات والصواريخ من مسافات بعيدة.وفي وقت سابق، أكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني اللواء، علي رضا صباحي، أن "قوات الدفاع الجوي للجيش تقف كالجبل الصامد"، محذرا من أن أي استفزاز سيقابل "برد ساحق"، وأن "العدو على علم بمدى الجاهزية القتالية الإيرانية".تأتي هذه الاستعدادات في ظل تهديدات متكررة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن هجوم إذا لم توافق طهران على شروطه بخصوص الاتفاق النووي، التي تشمل تفكيك برنامجها النووي بالكامل.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.تصويت... هل تعتقد أن العقوبات على إيران قد تدفعها لتطوير الـ"ردع النووي" كوسيلة للدفاع؟"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
https://sarabic.ae/20250407/موسكو-تستضيف-مشاورات-عاجلة-بين-روسيا-والصين-وإيران-بشأن-القضية-النووية-الإيرانية-1099294065.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الأقمار الصناعية تظهر حالة تأهب إيرانية "لصد ضربة" محتملة... صور
15:51 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 16:15 GMT 07.04.2025)
أظهرت صور أقمار صناعية تجارية حديثة أن إيران أنشأت خلال الأشهر الماضية منظومة رادار جديدة من طراز "غدير" في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.
وأفادت وحدة "كريتيكال ثريتس" التابعة لمعهد "أميركان إنتربرايز" للأبحاث أن هذه الرادارات تعد من نوع"phased-array" المتقدمة، وتوفر تغطية واسعة وقدرات على رصد الطائرات والصواريخ من مسافات بعيدة.
وفي وقت سابق، أكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني اللواء، علي رضا صباحي، أن "قوات الدفاع الجوي للجيش تقف كالجبل الصامد"، محذرا من أن أي استفزاز سيقابل "برد ساحق"، وأن "العدو على علم بمدى الجاهزية القتالية الإيرانية".
تأتي هذه الاستعدادات في ظل تهديدات متكررة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن هجوم إذا لم توافق طهران على شروطه بخصوص الاتفاق النووي، التي تشمل تفكيك برنامجها النووي بالكامل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.