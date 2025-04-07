https://sarabic.ae/20250407/القوات-الأوكرانية-تخسر-ما-قيمته-نحو-3-مليارات-دولار-من-معدات-الناتو-في-كورسك-1099285496.html
القوات الأوكرانية تخسر ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من معدات الناتو في كورسك
القوات الأوكرانية تخسر ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من معدات الناتو في كورسك
سبوتنيك عربي
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في مقاطعة كورسك الروسية 1500 وحدة من معدات الناتو العسكرية بقيمة إجمالية تبلغ ما يقارب 2.7 مليار دولار، وفقا لحسابات... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:27+0000
2025-04-07T07:27+0000
2025-04-07T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر في المجموعة الروسية: "بحسب بياناتنا، خلال مغامرة كورسك، دمرت مجموعة "الشمال" نحو 1500 وحدة من معدات الناتو".وتم حساب التكلفة الإجمالية للمعدات المدمرة من قبل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من مصادر مفتوحة، وقد تكون أقل من التكلفة الحقيقية بعدد وحدات كثيرة من المعدات مثل (أبرامز، ليوبارد، ماكس برو وغيرها).وفي أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق لتحرير الأجزاء المحتلة من المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد حرر الجيش الروسي أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا.وبحسب الدفاع الروسية، خسرت القوات الأوكرانية خلال القتال في اتجاه كورسك، أكثر من 72320 عسكريا، و404 دبابات والآلاف من المعدات الأخرى.مروحيات عسكرية روسية تشن هجوما على مخابئ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكمقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250407/نائبة-أوكرانية-مقاتلو-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعاملون-مثل-الماشية-1099284685.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من معدات الناتو في كورسك
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال القتال في مقاطعة كورسك الروسية 1500 وحدة من معدات الناتو العسكرية بقيمة إجمالية تبلغ ما يقارب 2.7 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات مقدمة من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وكذلك بناءً على معلومات حول تكلفة المعدات من مصادر مفتوحة.
وقال مصدر في المجموعة الروسية: "بحسب بياناتنا، خلال مغامرة كورسك، دمرت مجموعة "الشمال" نحو 1500 وحدة من معدات الناتو".
وأوضح أن خدمة الإصلاح التابعة لمجموعة "الشمال"، قامت بإخلاء جزء من المركبات المتضررة لنقلها إلى معارض المتاحف، وتم إرسال الجزء الآخر إلى قواعد الإصلاح لترميمها وتشغيلها لاحقًا.
وتم حساب التكلفة الإجمالية للمعدات المدمرة من قبل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من مصادر مفتوحة، وقد تكون أقل من التكلفة الحقيقية بعدد وحدات كثيرة من المعدات مثل (أبرامز، ليوبارد، ماكس برو وغيرها).
وفي أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق لتحرير الأجزاء المحتلة من المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد حرر الجيش الروسي أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا.
وبحسب الدفاع الروسية، خسرت القوات الأوكرانية خلال القتال في اتجاه كورسك، أكثر من 72320 عسكريا، و404 دبابات والآلاف من المعدات الأخرى.