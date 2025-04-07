باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/باحث-في-الشأن-الدولي-أوروبا-أكبر-المستفيدين-من-الاتفاق-الأميركي--الروسي-إن-حصل--1099299595.html
باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل
باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي، سمير سكاف، على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى قدرة الدول الأوروبية على التصدي لها أو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T13:00+0000
2025-04-07T13:01+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال سكاف: "اليوم سيقرّر الاتحاد الأوروبي ضرائب على الحبوب واللحوم وغيرها، لأنهم لا يستطيعوا فرض ضرائب على شركات أميركية كبرى كغوغل ومايكروسوفت"، وتابع إنّ "وجه العالم قد تغيّر وسنصل بعد سنوات إلى مشهد جديد وخلط أوراق وسنجد حكماً فتح أسواق جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، إن لم نقل تحالفات سياسية".ورداً على سؤال حول مدى تأثير التظاهرات التي خرجت في أوروبا وتحريكها لأجندات سياسية، رأى سكاف أن "التظاهرات الأميركية هي الأهم والأساس وليست التظاهرات الأوروبية"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد الأميركي يتحرّك بشكل قطاعات لا مركزية، واللوبي الزراعي في الولايات المتحدة هو الأقوى وليس السياسي"، معتبراً أنّ "الضغط الأساسي ليتراجع ترامب عن قراراته الأخيرة حول زيادة الضرائب أميركي داخلي وليس دولي".
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html
https://sarabic.ae/20210617/الخارجية-الصينية-ترحب-بالاتفاقات-الروسية-الأمريكية-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-1049277375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ab41bd60d5edb7efa57c8e61197e5a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل

13:00 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي، سمير سكاف، على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى قدرة الدول الأوروبية على التصدي لها أو مواجهتها، معتبرًا أن "ترامب يريد أن يصل إلى نوع من التوازن في الميزان التجاري وما يحصل اليوم بمثابة حرب عالمية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال سكاف: "اليوم سيقرّر الاتحاد الأوروبي ضرائب على الحبوب واللحوم وغيرها، لأنهم لا يستطيعوا فرض ضرائب على شركات أميركية كبرى كغوغل ومايكروسوفت"، وتابع إنّ "وجه العالم قد تغيّر وسنصل بعد سنوات إلى مشهد جديد وخلط أوراق وسنجد حكماً فتح أسواق جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، إن لم نقل تحالفات سياسية".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة
26 مارس, 11:01 GMT

كما اعتبر الباحث في الشأن الدولي أنّ "الأوروبيين أكثر قدرة على المواجهة إذا كانوا موحّدين لأنّ الاقتصاد الأوروبي أقوى بكثير من الأميركي"، لكنّه تحدّث عن "دور أوروبي سيء جدا شهدته السنوات الماضية أدّى إلى إضعافهم"، ورأى أنه "في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كان على الأوروبي أنّ يدخل كوسيط لإنهاء الحرب ولكنه دخل كحليف لأوكرانيا"، وأضاف "أعتقد أنّ الأوروبيين سيفاوضون بشأن الضرائب".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2021
الخارجية الصينية ترحب بالاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي
17 يونيو 2021, 08:03 GMT
ورداً على سؤال حول مدى تأثير التظاهرات التي خرجت في أوروبا وتحريكها لأجندات سياسية، رأى سكاف أن "التظاهرات الأميركية هي الأهم والأساس وليست التظاهرات الأوروبية"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد الأميركي يتحرّك بشكل قطاعات لا مركزية، واللوبي الزراعي في الولايات المتحدة هو الأقوى وليس السياسي"، معتبراً أنّ "الضغط الأساسي ليتراجع ترامب عن قراراته الأخيرة حول زيادة الضرائب أميركي داخلي وليس دولي".

ويرى سكاف أنه "حتى لو كانت أوروبا تقف ضدّ الاتفاق الروسي- الأميركي، لكنها ستكون أكبر المستفيدين إن حصل"، موضحًا أن "ما غيّر وجه أوروبا سلبًا وما يمكن أن يغيّرها إيجابًا "عودة الغاز الروسي"، وبالتالي ستتغيّر طريقة التفكير الاقتصادي في أوروبا".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала