https://sarabic.ae/20250407/باحث-في-الشأن-الدولي-أوروبا-أكبر-المستفيدين-من-الاتفاق-الأميركي--الروسي-إن-حصل--1099299595.html
باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل
باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي، سمير سكاف، على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى قدرة الدول الأوروبية على التصدي لها أو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T13:00+0000
2025-04-07T13:00+0000
2025-04-07T13:01+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال سكاف: "اليوم سيقرّر الاتحاد الأوروبي ضرائب على الحبوب واللحوم وغيرها، لأنهم لا يستطيعوا فرض ضرائب على شركات أميركية كبرى كغوغل ومايكروسوفت"، وتابع إنّ "وجه العالم قد تغيّر وسنصل بعد سنوات إلى مشهد جديد وخلط أوراق وسنجد حكماً فتح أسواق جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، إن لم نقل تحالفات سياسية".ورداً على سؤال حول مدى تأثير التظاهرات التي خرجت في أوروبا وتحريكها لأجندات سياسية، رأى سكاف أن "التظاهرات الأميركية هي الأهم والأساس وليست التظاهرات الأوروبية"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد الأميركي يتحرّك بشكل قطاعات لا مركزية، واللوبي الزراعي في الولايات المتحدة هو الأقوى وليس السياسي"، معتبراً أنّ "الضغط الأساسي ليتراجع ترامب عن قراراته الأخيرة حول زيادة الضرائب أميركي داخلي وليس دولي".
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الدولي: أوروبا أكبر المستفيدين من الاتفاق الأميركي- الروسي إن حصل
13:00 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 07.04.2025)
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي، سمير سكاف، على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى قدرة الدول الأوروبية على التصدي لها أو مواجهتها، معتبرًا أن "ترامب يريد أن يصل إلى نوع من التوازن في الميزان التجاري وما يحصل اليوم بمثابة حرب عالمية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال سكاف: "اليوم سيقرّر الاتحاد الأوروبي ضرائب على الحبوب واللحوم وغيرها، لأنهم لا يستطيعوا فرض ضرائب على شركات أميركية كبرى كغوغل ومايكروسوفت"، وتابع إنّ "وجه العالم
قد تغيّر وسنصل بعد سنوات إلى مشهد جديد وخلط أوراق وسنجد حكماً فتح أسواق جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
والصين، إن لم نقل تحالفات سياسية".
كما اعتبر الباحث في الشأن الدولي أنّ "الأوروبيين أكثر قدرة على المواجهة إذا كانوا موحّدين لأنّ الاقتصاد الأوروبي أقوى بكثير من الأميركي"، لكنّه تحدّث عن "دور أوروبي سيء جدا شهدته السنوات الماضية أدّى إلى إضعافهم"، ورأى أنه "في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كان على الأوروبي أنّ يدخل كوسيط لإنهاء الحرب ولكنه دخل كحليف لأوكرانيا"، وأضاف "أعتقد أنّ الأوروبيين سيفاوضون بشأن الضرائب".
ورداً على سؤال حول مدى تأثير التظاهرات التي خرجت في أوروبا وتحريكها لأجندات سياسية، رأى سكاف أن "التظاهرات الأميركية هي الأهم والأساس وليست التظاهرات الأوروبية"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد الأميركي يتحرّك بشكل قطاعات لا مركزية، واللوبي الزراعي في الولايات المتحدة
هو الأقوى وليس السياسي"، معتبراً أنّ "الضغط الأساسي ليتراجع ترامب عن قراراته الأخيرة حول زيادة الضرائب أميركي داخلي وليس دولي".
ويرى سكاف أنه "حتى لو كانت أوروبا تقف ضدّ الاتفاق الروسي- الأميركي، لكنها ستكون أكبر المستفيدين إن حصل"، موضحًا أن "ما غيّر وجه أوروبا سلبًا وما يمكن أن يغيّرها إيجابًا "عودة الغاز الروسي"، وبالتالي ستتغيّر طريقة التفكير الاقتصادي في أوروبا".