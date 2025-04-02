https://sarabic.ae/20250402/باحث-في-الشأن-الدولي-تحالفات-جديدة-ستعيد-تشكيل-النظام-العالمي--1099165224.html

باحث في الشأن الدولي: تحالفات جديدة ستعيد تشكيل النظام العالمي

باحث في الشأن الدولي: تحالفات جديدة ستعيد تشكيل النظام العالمي

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور فؤاد خوري، أهمية شبكة العلاقات التي تبنيها روسيا مع مختلف الدول، ومنها فيتنام. مؤكدًا أن التحالفات الجديدة ستعيد تشكيل... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T15:00+0000

2025-04-02T15:00+0000

2025-04-02T15:00+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، علّق خوري على المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، والذي تناول التعاون بين البلدين في مجالات الأمن السيبراني والغاز والطاقة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وشدد خوري على "أهمية هذا اللقاء والتعاون مع فيتنام لما تمتلكه من قدرات نووية وبشرية".وأشار خوري إلى ضرورة إقامة "اتحادات بين الدول، لا سيما مع قوة كبرى مثل روسيا، وعدم ترك الساحة الدولية للأمريكيين للتفرد بالقرارات العالمية، بهدف ردع النظام الأمريكي المتفلت في مختلف أنحاء العالم".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا بد منه"، مشيرا إلى ضرورة "تدخل روسيا بحزم لحل القضايا الشائكة على المستوى الدولي، وإيجاد حلول عالمية وإقليمية، وخاصة في ما يتعلق بالملف الأوكراني". كما اعتبر أن "روسيا تواجه مافيات في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، حيث لا وجود لنظام دولة فعلي، بل عصابات"، لافتًا إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، يفتقر إلى القيم الأخلاقيّة والإنسانية، ولم يلتزم باتفاق عدم استهداف منشآت الطاقة، كرد فعل على تأنيبه في البيت الأبيض، بينما تقاتل القوات الأوكرانية على الجبهات دون هدف واضح أو قضية ثابتة".وأوضح خوري أن "روسيا تلتزم بقواعد اللعبة الدولية، خلافًا لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المصالح الأمريكية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، مرتبطة بروسيا ولا يمكن الاستغناء عنها، مما قد يؤدي إلى إخراج أوكرانيا من المشهد السياسي في عهد الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الحاجة لإنهاء الحروب وتنظيم الدول ووضع نظام عالمي جديد بالتعاون مع روسيا".كما أشار إلى أن "الصراعات الكبرى في العالم ذات طابع اقتصادي"، وأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفرض على الأوروبيين رفع العقوبات عن روسيا بالقوة، نظرًا لقربه من الرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن "روسيا، بفضل ما تمتلكه من معادن ثمينة وموارد غازية، قادرة على التحكم ببعض المواقع وفرض إيقاعها على الساحة الدولية".خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا

https://sarabic.ae/20250402/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الفيتنامي-في-موسكو-فيديو-1099155631.html

https://sarabic.ae/20250401/الكرملين-روسيا-تواصل-اتصالاتها-مع-أمريكا-بشأن-أوكرانيا-1099128170.html

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