https://sarabic.ae/20250401/موسكو-روسيا-لم-تر-من-ترامب-بعد-أي-إشارات-إلى-كييف-بشأن-إنهاء-الحرب-1099131458.html

موسكو: روسيا لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب

موسكو: روسيا لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T11:30+0000

2025-04-01T11:30+0000

2025-04-01T11:48+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي، في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".وأضاف أن روسيا "لديها بطبيعة الحال مجموعة من الأولويات والتوجهات المدروسة بعناية وعمق تجاه هذا الموضوع، والتي يجري العمل عليها وتم العمل عليها، بما في ذلك من قبل فريق التفاوض لدينا في المفاوضات الأخيرة مع الأمريكيين في الرياض".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف الأوكراني، مؤكدًا أن القضية الأوكرانية معقدة للغاية وتتطلب جهودًا إضافية.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، على مدى سنوات.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم 18 مارس/ آذار الماضي، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا، خلال المحادثة، تسوية الصراع الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"

https://sarabic.ae/20250401/الكرملين-روسيا-تواصل-اتصالاتها-مع-أمريكا-بشأن-أوكرانيا-1099128170.html

https://sarabic.ae/20250327/ريابكوف-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-فتحت-نافذة-من-الفرص-نحو-تعايش-غير-التصادمي-بين-البلدين-----1098990615.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا