باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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10:03 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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https://sarabic.ae/20250408/باحث-في-الشأن-الروسي-ضم-الصين-إلى-المشاورات-النووية-الإيرانية-لفتة-ذكية-من-موسكو--1099332756.html
باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو
باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو
سبوتنيك عربي
تطرّق الدكتور سعد خلف، الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، إلى المشاورات التي ستجري بين روسيا والصين وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنها... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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وعبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، تحدث خلف عن "اتصالات جرت على المدى الطويل بين روسيا وإيران، في محاولة لاستشراف مطالب السقف الإيراني"، معتبرًا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متردد ولا يريد الوصول الى مواجهة عسكرية مع إيران".وحول أهمية الدور الروسي في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، أكد خلف أن "لروسيا دورا كبيرا"، معتبرًا أنه "في الظروف الراهنة ليس من مصلحة روسيا أن يكون هناك مواجهة مسلحة تشارك فيها إيران، خاصة في ضوء ما يجري الآن في أوكرانيا"، كما وصف "ضم روسيا للصين إلى المشاورات باللفتة الذكية من سياسة موسكو الخارجية".ولفت خلف إلى أن "إسرائيل تحاول بكل السبل دفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في صراع مسلح مع إيران، لأنها لا تستطيع دخوله منفردة، إلا أن الولايات المتحدة تدرك أن ذلك سيعرّض مصالحها ومصالح حلفائها في منطقة الشرق الأوسط إلى مخاطرة كبيرة".موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانيةإيران تعلق لأول مرة على تقارير عن توسط السعودية بينها وأمريكا
https://sarabic.ae/20250408/بكين-ندعم-استضافة-روسيا-لمشاورات-ثلاثية-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1099326082.html
https://sarabic.ae/20250407/موسكو-تستضيف-مشاورات-عاجلة-بين-روسيا-والصين-وإيران-بشأن-القضية-النووية-الإيرانية-1099294065.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الأخبار

باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو

11:13 GMT 08.04.2025
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Carlos Barria
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حصري
تطرّق الدكتور سعد خلف، الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، إلى المشاورات التي ستجري بين روسيا والصين وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنها "مشاورات تقنية، تهدف روسيا من خلالها عدم وصول إيران والولايات المتحدة، إلى نقطة المواجهة العسكرية الساخنة".
وعبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، تحدث خلف عن "اتصالات جرت على المدى الطويل بين روسيا وإيران، في محاولة لاستشراف مطالب السقف الإيراني"، معتبرًا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متردد ولا يريد الوصول الى مواجهة عسكرية مع إيران".
وحول أهمية الدور الروسي في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، أكد خلف أن "لروسيا دورا كبيرا"، معتبرًا أنه "في الظروف الراهنة ليس من مصلحة روسيا أن يكون هناك مواجهة مسلحة تشارك فيها إيران، خاصة في ضوء ما يجري الآن في أوكرانيا"، كما وصف "ضم روسيا للصين إلى المشاورات باللفتة الذكية من سياسة موسكو الخارجية".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
بكين: ندعم استضافة روسيا لمشاورات ثلاثية بشأن الملف النووي الإيراني
07:38 GMT

وفي هذا السياق، كشف خلف عن "مشاورات بين روسيا والصين والولايات المتحدة، للوصول إلى حل وسطي"، كما تحدث عن "جولات مكوكية بين موسكو وطهران، لنقل المواقف ووجهات النظر بهدف صياغة موقف إيراني موحد وقوي تدخل به إيران التفاوض، الذي سيجري يوم السبت المقبل، في سلطنة عمان".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية
أمس, 11:53 GMT
ولفت خلف إلى أن "إسرائيل تحاول بكل السبل دفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في صراع مسلح مع إيران، لأنها لا تستطيع دخوله منفردة، إلا أن الولايات المتحدة تدرك أن ذلك سيعرّض مصالحها ومصالح حلفائها في منطقة الشرق الأوسط إلى مخاطرة كبيرة".
موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية
إيران تعلق لأول مرة على تقارير عن توسط السعودية بينها وأمريكا
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