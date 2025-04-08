https://sarabic.ae/20250408/باحث-في-الشأن-الروسي-ضم-الصين-إلى-المشاورات-النووية-الإيرانية-لفتة-ذكية-من-موسكو--1099332756.html

باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو

باحث في الشأن الروسي: ضم الصين إلى المشاورات النووية الإيرانية لفتة ذكية من موسكو

سبوتنيك عربي

تطرّق الدكتور سعد خلف، الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، إلى المشاورات التي ستجري بين روسيا والصين وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنها... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:13+0000

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2025-04-08T11:13+0000

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وعبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، تحدث خلف عن "اتصالات جرت على المدى الطويل بين روسيا وإيران، في محاولة لاستشراف مطالب السقف الإيراني"، معتبرًا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متردد ولا يريد الوصول الى مواجهة عسكرية مع إيران".وحول أهمية الدور الروسي في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، أكد خلف أن "لروسيا دورا كبيرا"، معتبرًا أنه "في الظروف الراهنة ليس من مصلحة روسيا أن يكون هناك مواجهة مسلحة تشارك فيها إيران، خاصة في ضوء ما يجري الآن في أوكرانيا"، كما وصف "ضم روسيا للصين إلى المشاورات باللفتة الذكية من سياسة موسكو الخارجية".ولفت خلف إلى أن "إسرائيل تحاول بكل السبل دفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في صراع مسلح مع إيران، لأنها لا تستطيع دخوله منفردة، إلا أن الولايات المتحدة تدرك أن ذلك سيعرّض مصالحها ومصالح حلفائها في منطقة الشرق الأوسط إلى مخاطرة كبيرة".موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانيةإيران تعلق لأول مرة على تقارير عن توسط السعودية بينها وأمريكا

https://sarabic.ae/20250408/بكين-ندعم-استضافة-روسيا-لمشاورات-ثلاثية-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1099326082.html

https://sarabic.ae/20250407/موسكو-تستضيف-مشاورات-عاجلة-بين-روسيا-والصين-وإيران-بشأن-القضية-النووية-الإيرانية-1099294065.html

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