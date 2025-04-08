طهران تستضيف مؤتمر "ديبلوك 2025" للبلوكتشين

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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
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بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
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نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
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طهران تستضيف مؤتمر "ديبلوك 2025" للبلوكتشين
طهران تستضيف مؤتمر "ديبلوك 2025" للبلوكتشين
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الإيرانية، طهران، مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين، يومي 15 و16 يونيو/حزيران 2025. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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ينظّم مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين (آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال) بدعم من رابطة شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، وجامعة العلامة الطباطبائي، وجهات حكومية أخرى، وسيجمع أكثر من ثلاثة آلاف مشارك.ومن بين المشاركين وزراء الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانيون، ورؤساء اللجان البرلمانية، ورئيس قسم "بريكس" بوزارة الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وخبراء في تكنولوجيا "البلوكتشين" من جميع أنحاء العالم. وستكون قناة "بريكس" التلفزيونية الشريك الإعلامي الدولي للمؤتمر.كما ستقام مسابقة للأوراق العلمية، وسيتم قبول الأوراق البحثية في أربعة مجالات: الاقتصاد والمالية، والتنظيم القانوني، والأعمال التجارية والتطبيق العملي، والتكنولوجيا. وسيتمكن الباحثون من تقديم أوراق بحثية تتناول آفاق التنمية الاقتصادية في دول "بريكس"، والوضع القانوني للأصول المشفرة في دول "بريكس"، وإمكانيات استخدامها في التجارة بين أعضاء المجموعة، ومختلف جوانب صناعة البلوكتشين.ومن المتوقع أن يقدم مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين حلولاً جديدة في مجال التجارة الرقمية، وأن يسهم في تعميق العلاقات بين إيران ودول "بريكس". ووفقاً للمنظمين، ستمنح جوائز للأفكار الرائدة، والمنهجيات المبتكرة، والإسهامات الكبيرة في هذا المجال.قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضيالإمارات تستعد لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2025
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس
إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس

طهران تستضيف مؤتمر "ديبلوك 2025" للبلوكتشين

13:38 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 13:39 GMT 08.04.2025)
© Fotolia / Gorodenkoffكمبيوتر خارق
كمبيوتر خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Fotolia / Gorodenkoff
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تستضيف العاصمة الإيرانية، طهران، مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين، يومي 15 و16 يونيو/حزيران 2025.
ينظّم مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين (آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال) بدعم من رابطة شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، وجامعة العلامة الطباطبائي، وجهات حكومية أخرى، وسيجمع أكثر من ثلاثة آلاف مشارك.
ومن بين المشاركين وزراء الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانيون، ورؤساء اللجان البرلمانية، ورئيس قسم "بريكس" بوزارة الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وخبراء في تكنولوجيا "البلوكتشين" من جميع أنحاء العالم. وستكون قناة "بريكس" التلفزيونية الشريك الإعلامي الدولي للمؤتمر.
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موضوع الاجتماع القادم هو "مستقبل "بريكس" من خلال البلوكتشين"، وسيناقش المشاركون كسر الحواجز المالية، ودعم الابتكار، وتوسيع الإمكانات الاقتصادية لإيران والدول الأخرى. ويهدف المؤتمر إلى ربط الخبراء والمتخصصين في مجال الأصول المشفرة.
كما ستقام مسابقة للأوراق العلمية، وسيتم قبول الأوراق البحثية في أربعة مجالات: الاقتصاد والمالية، والتنظيم القانوني، والأعمال التجارية والتطبيق العملي، والتكنولوجيا.
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ومن المتوقع أن يقدم مؤتمر "ديبلوك 2025" الدولي للبلوكتشين حلولاً جديدة في مجال التجارة الرقمية، وأن يسهم في تعميق العلاقات بين إيران ودول "بريكس". ووفقاً للمنظمين، ستمنح جوائز للأفكار الرائدة، والمنهجيات المبتكرة، والإسهامات الكبيرة في هذا المجال.
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