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مكونة من 60 شركة.. دولة عربية تستقبل أكبر بعثة تجارية أمريكية في تاريخها
مكونة من 60 شركة.. دولة عربية تستقبل أكبر بعثة تجارية أمريكية في تاريخها
سبوتنيك عربي
تزور بعثة مكونة من 60 شركة أمريكية دولة عربية، إذ تعد "أكبر بعثة تجارية أمريكية إليها في تاريخ غرفة التجارة". 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:24+0000
2025-04-08T15:33+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يستقبل أكبر بعثة تجارية أمريكية إليه في تاريخ غرفة التجارة، وتضم 60 شركة بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص.وأكدت صحيفة غربية أن بغداد ترغب في الحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، بالتوازي مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 نحو 9.1 مليار دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.فيما أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، بأن وفدا مكوّنا من 101 عضو من نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتكنولوجيا والصحة يزور العراق هذا الأسبوع.على أن تلتقي البعثة في زيارتها التي بدأت الاثنين وتنتهي الأربعاء، بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى و"ستتواصل مع شركات عراقية وتقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".ونوهت السفارة الأمريكية إلى أن الوفد يُعدّ "أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة".وأشارت إلى أن غرفة التجارة الأمريكية واتحاد غرف التجارة العراقية وقّعا مذكرة تفاهم "محورية" تعزّز "التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الطرفين".ويأتي هذا في وقت فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة إضافية عامة بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي.ويشار إلى أنه في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رد العراق، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب.وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان"، مشددا على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-العراقي-نحدد-العلاقة-مع-أمريكا-بحسب-قانون-ودستور-البلاد-1091113094.html
https://sarabic.ae/20250125/وزير-الخارجية-العراقي-يرجح-بقاء-القوات-الأمريكية-في-بلاده-بظل-إدارة-ترامب-1097132455.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

مكونة من 60 شركة.. دولة عربية تستقبل أكبر بعثة تجارية أمريكية في تاريخها

15:24 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 15:33 GMT 08.04.2025)
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
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تزور بعثة مكونة من 60 شركة أمريكية دولة عربية، إذ تعد "أكبر بعثة تجارية أمريكية إليها في تاريخ غرفة التجارة".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يستقبل أكبر بعثة تجارية أمريكية إليه في تاريخ غرفة التجارة، وتضم 60 شركة بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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وأكدت صحيفة غربية أن بغداد ترغب في الحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، بالتوازي مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 نحو 9.1 مليار دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
فيما أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، بأن وفدا مكوّنا من 101 عضو من نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتكنولوجيا والصحة يزور العراق هذا الأسبوع.
على أن تلتقي البعثة في زيارتها التي بدأت الاثنين وتنتهي الأربعاء، بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى و"ستتواصل مع شركات عراقية وتقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".
ونوهت السفارة الأمريكية إلى أن الوفد يُعدّ "أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة".
وأشارت إلى أن غرفة التجارة الأمريكية واتحاد غرف التجارة العراقية وقّعا مذكرة تفاهم "محورية" تعزّز "التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الطرفين".
ويأتي هذا في وقت فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة إضافية عامة بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
وزير الخارجية العراقي يرجح بقاء القوات الأمريكية في بلاده بظل إدارة ترامب
25 يناير, 08:26 GMT
ويشار إلى أنه في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رد العراق، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان"، مشددا على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".
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