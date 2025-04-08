https://sarabic.ae/20250408/وزير-الدفاع-المصري-ونظيره-الفرنسي-يبحثان-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1099340195.html

وزير الدفاع المصري ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

وزير الدفاع المصري ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

سبوتنيك عربي

استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، الذي يزور القاهرة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

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أجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).ولفت البيان إلى أن المباحثات تناولت أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وتابع: "أعرب القائد العام للقوات المسلحة المصرية عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة".ومن جانبه، أعرب وزير الجيوش الفرنسية عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع مصر ولاسيما في المجال العسكرى.وتابع: "هناك توافق رؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المباحثات حضرها الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.يذكر أن وزير الدفاع الفرنسي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة بدأها الأحد الماضي، أجرى خلالها مباحثات وعدد من الجولات التفقدية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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