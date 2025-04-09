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سيناتور أمريكي يحذر من عواقب سياسات ترامب التجارية
سيناتور أمريكي يحذر من عواقب سياسات ترامب التجارية
سبوتنيك عربي
حذر السيناتور الأمريكي البارز، ديك دوربين، من تداعيات خطيرة قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي إذا استمر العمل بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الحالي دونالد... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T17:13+0000
2025-04-09T17:13+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دوربين قوله: "اقتصادنا سيشهد دماراً هائلاً إذا استمرت هذه السياسات التجارية"، مشيراً إلى أن التعريفات الجمركية المضادة من الصين ستلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين الأمريكيين.وتناول السيناتور الأمريكي الأزمة الإنسانية في غزة، واصفاً الحرب الدائرة هناك بأنها "مروعة" بعد أن استمرت لمدة 18 شهراً.وأكد دوربين على "ضرورة وضع حد لهذا الصراع في أقرب وقت ممكن"، داعياً إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى القطاع المحاصر لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الصين بأن لديها طموحات عسكرية عالمية تظهرها بكين في نصف الكرة الغربي وتظهرها في اتجاه الفضاء.وقال هيغسيث خلال زيارة إلى بنما: "إنهم يديرون (الصينيون) منشآت عسكرية ومنشآت أرضية تعمل على توسع نطاق وصولهم إلى الفضاء. ويستخدمون الموارد والأراضي لتغذية طموحات الصين العسكرية العالمية".وأوضح هيغسيث أن أسطول الصيد الصيني "يسرق الغذاء من دولنا وشعوبنا"، مضيفا أن "بكين تستثمر وتعمل في هذه المنطقة لتحقيق مكاسب عسكرية ومكاسب اقتصادية غير عادلة"، على حد تعبيره.وأضاف: "موقف ترامب هو أن قناة بنما لا ينبغي أن تكون "خاضعة لسيطرة الصين"، هذه ليست عولمة، وليست تدخل، بل عصر ذهبي للمصالح الوطنية المشتركة. نريد أن يكون هذا عصرًا ذهبيًا لبلدنا ولنصف الكرة الأرضية هذا. نريد لأمريكا أن تكون عظيمة".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في وقت سابق، عن نيته السيطرة على قناة بنما، ووصفت وزارة الخارجية الصينية الهجمات على الصين بشأن قناة بنما بأنها خبيثة وتهدف إلى تشويه سمعة الصين من أجل السيطرة على القناة.وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20250409/الصين-تزيد-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-الأمريكية-إلى-84-1099374106.html
https://sarabic.ae/20250409/بكين-تتعهد-باتخاذ-الإجراءات-المطلوبة-لحماية-مصالحها-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099363205.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

سيناتور أمريكي يحذر من عواقب سياسات ترامب التجارية

17:13 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
حذر السيناتور الأمريكي البارز، ديك دوربين، من تداعيات خطيرة قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي إذا استمر العمل بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دوربين قوله: "اقتصادنا سيشهد دماراً هائلاً إذا استمرت هذه السياسات التجارية"، مشيراً إلى أن التعريفات الجمركية المضادة من الصين ستلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين الأمريكيين.
وتناول السيناتور الأمريكي الأزمة الإنسانية في غزة، واصفاً الحرب الدائرة هناك بأنها "مروعة" بعد أن استمرت لمدة 18 شهراً.
العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الصين تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
11:39 GMT
وأكد دوربين على "ضرورة وضع حد لهذا الصراع في أقرب وقت ممكن"، داعياً إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى القطاع المحاصر لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الصين بأن لديها طموحات عسكرية عالمية تظهرها بكين في نصف الكرة الغربي وتظهرها في اتجاه الفضاء.
وقال هيغسيث خلال زيارة إلى بنما: "إنهم يديرون (الصينيون) منشآت عسكرية ومنشآت أرضية تعمل على توسع نطاق وصولهم إلى الفضاء. ويستخدمون الموارد والأراضي لتغذية طموحات الصين العسكرية العالمية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
بكين تتعهد باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
07:50 GMT
وأوضح هيغسيث أن أسطول الصيد الصيني "يسرق الغذاء من دولنا وشعوبنا"، مضيفا أن "بكين تستثمر وتعمل في هذه المنطقة لتحقيق مكاسب عسكرية ومكاسب اقتصادية غير عادلة"، على حد تعبيره.
وتابع: "نحن لا نسعى إلى حرب مع الصين، وهي بالتأكيد ليست حتمية، ولا نسعى إليها بأي شكل من الأشكال. ولكن يجب علينا معًا الوقوف بحزم في وجه التهديد الصيني في هذا النصف من الكرة الأرضية".
وأضاف: "موقف ترامب هو أن قناة بنما لا ينبغي أن تكون "خاضعة لسيطرة الصين"، هذه ليست عولمة، وليست تدخل، بل عصر ذهبي للمصالح الوطنية المشتركة. نريد أن يكون هذا عصرًا ذهبيًا لبلدنا ولنصف الكرة الأرضية هذا. نريد لأمريكا أن تكون عظيمة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في وقت سابق، عن نيته السيطرة على قناة بنما، ووصفت وزارة الخارجية الصينية الهجمات على الصين بشأن قناة بنما بأنها خبيثة وتهدف إلى تشويه سمعة الصين من أجل السيطرة على القناة.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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