https://sarabic.ae/20250409/وزير-الدفاع-الأمريكي-يتهم-الصين-بطموحات-عسكرية-عالمية-1099385033.html
وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بطموحات عسكرية عالمية
وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بطموحات عسكرية عالمية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الصين لديها طموحات عسكرية عالمية تظهرها بكين في نصف الكرة الغربي وتظهرها في اتجاه الفضاء. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T16:08+0000
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وقال هيغسيث خلال زيارة إلى بنما: "إنهم يديرون (الصينيون) منشآت عسكرية ومنشآت أرضية تعمل على توسع نطاق وصولهم إلى الفضاء. ويستخدمون الموارد والأراضي لتغذية طموحات الصين العسكرية العالمية".وتابع: "نحن لا نسعى إلى حرب مع الصين، وهي بالتأكيد ليست حتمية، ولا نسعى إليها بأي شكل من الأشكال. ولكن يجب علينا معًا الوقوف بحزم في وجه التهديد الصيني في هذا النصف من الكرة الأرضية".وأضاف: "موقف ترامب هو أن قناة بنما لا ينبغي أن تكون "خاضعة لسيطرة الصين"، هذه ليست عولمة، وليست تدخل، بل عصر ذهبي للمصالح الوطنية المشتركة. نريد أن يكون هذا عصرًا ذهبيًا لبلدنا ولنصف الكرة الأرضية هذا. نريد لأمريكا أن تكون عظيمة".وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصينبكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بطموحات عسكرية عالمية
صرّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الصين لديها طموحات عسكرية عالمية تظهرها بكين في نصف الكرة الغربي وتظهرها في اتجاه الفضاء.
وقال هيغسيث خلال زيارة إلى بنما: "إنهم يديرون (الصينيون) منشآت عسكرية ومنشآت أرضية تعمل على توسع نطاق وصولهم إلى الفضاء. ويستخدمون الموارد والأراضي لتغذية طموحات الصين العسكرية العالمية".
وأوضح هيغسيث أن أسطول الصيد الصيني "يسرق الغذاء من دولنا وشعوبنا"، مضيفا أن "بكين تستثمر وتعمل في هذه المنطقة لتحقيق مكاسب عسكرية ومكاسب اقتصادية غير عادلة"، على حد تعبيره.
وتابع: "نحن لا نسعى إلى حرب مع الصين، وهي بالتأكيد ليست حتمية، ولا نسعى إليها بأي شكل من الأشكال. ولكن يجب علينا معًا الوقوف بحزم في وجه التهديد الصيني في هذا النصف من الكرة الأرضية".
وأضاف: "موقف ترامب هو أن قناة بنما لا ينبغي أن تكون "خاضعة لسيطرة الصين"، هذه ليست عولمة، وليست تدخل، بل عصر ذهبي للمصالح الوطنية المشتركة. نريد أن يكون هذا عصرًا ذهبيًا لبلدنا ولنصف الكرة الأرضية هذا. نريد لأمريكا أن تكون عظيمة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن نيته السيطرة على قناة بنما، ووصفت وزارة الخارجية الصينية الهجمات على الصين بشأن قناة بنما بأنها خبيثة وتهدف إلى تشويه سمعة الصين من أجل السيطرة على القناة.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب.