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انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
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إسرائيل تسجل أكبر انخفاض في نسب الولادة منذ 20 عاما بسبب الحرب والهجرة
إسرائيل تسجل أكبر انخفاض في نسب الولادة منذ 20 عاما بسبب الحرب والهجرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، انخفاض هو الأكبر منذ 20 عاما و بنسبة 15% بالولادة خلال عام 2024". 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T07:02+0000
2025-04-10T07:02+0000
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وأرجعت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، هذا الانخفاض إلى "استمرار الحرب في قطاع غزة، وهجرة الأزواج الشابة من إسرائيل".وقالت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر قولها: إن "الرئيس الأمريكي يبدو أنه بدأ يفقد صبره، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمريكية لعائلات المحتجزين، إن "القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250409/تقرير-خطة-إسرائيلية-جديدة-لتغيير-واقع-غزة-وإعادة-رسم-الحدود-في-رفح-1099375064.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تسجل أكبر انخفاض في نسب الولادة منذ 20 عاما بسبب الحرب والهجرة

07:02 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoناس يتجمعون في مسيرة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، في تل أبيب، إسرائيل، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
ناس يتجمعون في مسيرة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، في تل أبيب، إسرائيل، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، انخفاض هو الأكبر منذ 20 عاما و بنسبة 15% بالولادة خلال عام 2024".
وأرجعت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، هذا الانخفاض إلى "استمرار الحرب في قطاع غزة، وهجرة الأزواج الشابة من إسرائيل".
وقالت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لتغيير واقع غزة وإعادة رسم الحدود في رفح
أمس, 12:06 GMT
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر قولها: إن "الرئيس الأمريكي يبدو أنه بدأ يفقد صبره، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".
وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمريكية لعائلات المحتجزين، إن "القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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