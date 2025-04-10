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صحيفة: ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
صحيفة: ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T06:24+0000
2025-04-10T06:24+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
العالم
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر قولها: إن "الرئيس الأمريكي يبدو أنه بدأ يفقد صبره، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمريكية لعائلات المحتجزين، إن "القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط".وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "لا يكتفي الأمريكيون ببضع خطوات، بل يروجون لمبادرة شاملة وواسعة النطاق، سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع نظرائهم الأمريكيين أن ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال، ولكن ليس لفترة طويلة، ربما أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنه يريد إنهاء الحرب قريبا". من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.وأضاف كاتس، على هامش جولته بمحور موراغ في قطاع غزة، "جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس"، متابعا: الجيش يقضي على الإرهابيين، ويرصد البنى التحتية للإرهاب، ويدمرها، ويقطع أوصال قطاع غزة، حتى في أماكن مثل محور موراغ، حيث لم نعمل حتى الآن".وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدا أنه "قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة وتحدثوا عن فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بفصل-970-طيارا-حال-لم-يسحبوا-توقيعاتهم-على-رسالة-تطالب-بوقف-الحرب-في-غزة-1099387506.html
https://sarabic.ae/20250409/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-فقدنا-الكثير-من-الجنود-في-غزة-1099384709.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم

صحيفة: ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

06:24 GMT 10.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
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قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر قولها: إن "الرئيس الأمريكي يبدو أنه بدأ يفقد صبره، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".
وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمريكية لعائلات المحتجزين، إن "القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط".
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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "لا يكتفي الأمريكيون ببضع خطوات، بل يروجون لمبادرة شاملة وواسعة النطاق، سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع نظرائهم الأمريكيين أن ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال، ولكن ليس لفترة طويلة، ربما أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنه يريد إنهاء الحرب قريبا".

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن "انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المحتجزين".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.
وأضاف كاتس، على هامش جولته بمحور موراغ في قطاع غزة، "جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس"، متابعا: الجيش يقضي على الإرهابيين، ويرصد البنى التحتية للإرهاب، ويدمرها، ويقطع أوصال قطاع غزة، حتى في أماكن مثل محور موراغ، حيث لم نعمل حتى الآن".
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وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.
وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.
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وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدا أنه "قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة وتحدثوا عن فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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