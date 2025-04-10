https://sarabic.ae/20250410/الوفد-الروسي-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-الجانب-الأمريكي-في-إسطنبول-1099420103.html

الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول

الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أكد ألكسندر دارتشييف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين في إسطنبول والسفير الروسي لدى أمريكا، أن المفاوضات بين روسيا وأمريكا جرت في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T15:23+0000

2025-04-10T15:23+0000

2025-04-10T16:03+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099420332_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_d8c8054f16b9866b1cf868b5d96f5c52.jpg

وقال دارتشييف للصحفيين: "الجولة الأخيرة من المشاورات الثنائية بين الخبراء بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين جرت في أجواء إيجابية وسمحت لنا بالمضي قدما في حل هذه المهمة التي حددها رئيسا البلدين". وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على إجراءات إضافية لتسهيل حركة الدبلوماسيين في البلد المضيف، وكذلك معالجة تأشيراتهم".وأضاف دارتشييف: "لاحظ رؤساء الوفد وجود "عوامل" خطيرة موروثة من الإدارة الأمريكية السابقة، والتي يجب إزالتها على الفور من أجل تعزيز الثقة واستعادة العلاقات الكاملة بين الدول".وتابع: "أكدت روسيا على أولوية العودة السريعة للممتلكات الدبلوماسية التي صادرتها السلطات الأمريكية، وأعربت الأطراف عن استعدادها للعمل على خارطة طريق مناسبة".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوىمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟

https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تكشف-نتائج-المحادثات-مع-الوفد-الروسي-في-إسطنبول-1099419154.html

https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html

https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية