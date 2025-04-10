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https://sarabic.ae/20250410/الوفد-الروسي-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-الجانب-الأمريكي-في-إسطنبول-1099420103.html
الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول
الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر دارتشييف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين في إسطنبول والسفير الروسي لدى أمريكا، أن المفاوضات بين روسيا وأمريكا جرت في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T15:23+0000
2025-04-10T16:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دارتشييف للصحفيين: "الجولة الأخيرة من المشاورات الثنائية بين الخبراء بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين جرت في أجواء إيجابية وسمحت لنا بالمضي قدما في حل هذه المهمة التي حددها رئيسا البلدين". وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على إجراءات إضافية لتسهيل حركة الدبلوماسيين في البلد المضيف، وكذلك معالجة تأشيراتهم".وأضاف دارتشييف: "لاحظ رؤساء الوفد وجود "عوامل" خطيرة موروثة من الإدارة الأمريكية السابقة، والتي يجب إزالتها على الفور من أجل تعزيز الثقة واستعادة العلاقات الكاملة بين الدول".وتابع: "أكدت روسيا على أولوية العودة السريعة للممتلكات الدبلوماسية التي صادرتها السلطات الأمريكية، وأعربت الأطراف عن استعدادها للعمل على خارطة طريق مناسبة".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوىمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تكشف-نتائج-المحادثات-مع-الوفد-الروسي-في-إسطنبول-1099419154.html
https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html
https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول

15:23 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 16:03 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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أكد ألكسندر دارتشييف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين في إسطنبول والسفير الروسي لدى أمريكا، أن المفاوضات بين روسيا وأمريكا جرت في أجواء إيجابية وسمحت بإحراز تقدم في حل مهمة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.
وقال دارتشييف للصحفيين: "الجولة الأخيرة من المشاورات الثنائية بين الخبراء بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين جرت في أجواء إيجابية وسمحت لنا بالمضي قدما في حل هذه المهمة التي حددها رئيسا البلدين".

وأضاف دارتشييف أن الطرفين تبادلا مذكرات تتضمن اتفاقا بشأن الضمانات المتبادلة للخدمات المصرفية والمالية غير المعوقة للبعثات الدبلوماسية لروسيا وأمريكا، بما في ذلك مساهمات روسيا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الخارجية الأمريكية تكشف نتائج المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول
14:58 GMT
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على إجراءات إضافية لتسهيل حركة الدبلوماسيين في البلد المضيف، وكذلك معالجة تأشيراتهم".

وتابع: "بناء على نتائج المناقشات سيتم صياغة المبادرات التي طرحتها الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاقيات جديدة بحلول الجولة المقبلة من المشاورات التي يتم حاليا تحديد مواعيدها".

وأضاف دارتشييف: "لاحظ رؤساء الوفد وجود "عوامل" خطيرة موروثة من الإدارة الأمريكية السابقة، والتي يجب إزالتها على الفور من أجل تعزيز الثقة واستعادة العلاقات الكاملة بين الدول".
مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
09:34 GMT
وتابع: "أكدت روسيا على أولوية العودة السريعة للممتلكات الدبلوماسية التي صادرتها السلطات الأمريكية، وأعربت الأطراف عن استعدادها للعمل على خارطة طريق مناسبة".

وأكد دارتشييف أن استئناف الخدمة الجوية المباشرة بين موسكو وواشنطن من شأنه أن يسهل توسيع العلاقات التجارية والاتصالات بين المجتمعات والشعوب.

وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.
مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
09:34 GMT
واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.
وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
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