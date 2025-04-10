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الخارجية الأمريكية تكشف نتائج المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول

الخارجية الأمريكية تكشف نتائج المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول تبادلا وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق بشأن الخدمات المصرفية المستقرة للبعثات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T14:58+0000

2025-04-10T14:58+0000

2025-04-10T14:58+0000

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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "استمرارًا للنهج البناء الذي تم تأسيسه في اجتماع 27 فبراير/شباط، تبادل الوفدان الأمريكي والروسي وجهات النظر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لضمان استقرار الخدمات المصرفية الدبلوماسية للبعثات الثنائية".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوىمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟

https://sarabic.ae/20250410/تصويت-هل-تسهم-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-بتخفيف-التوترات-العالمية؟-1099401016.html

https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html

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