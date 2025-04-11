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السوداني: قلقون من التدخل الأجنبي في سوريا
السوداني: قلقون من التدخل الأجنبي في سوريا
سبوتنيك عربي
أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قلق العراق من التدخل الأجنبي في سوريا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T07:21+0000
2025-04-11T07:21+0000
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ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، مساء الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن "السوداني، استقبل عددا من مديري مراكز البحوث والدراسات في سوريا، الذين حضروا إلى العراق بدعوة من المجموعة العراقية للسياسات الخارجية، من أجل تبادل الحوار ووجهات النظر".ورحب السوداني بالحضور، مجددا موقف العراق والقاضي بالوقوف الى جانب وحدة الأراضي السورية، ورفض التدخل الخارجي، لأن المصلحة تكمن في ما يختاره الشعب السوري.وجدد السوداني "التأكيد على أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق، حيث أن الاستقرار والازدهار في البلدين مرتبطان بالأمن فيهما وفي المنطقة"، معربا عن قلقه "البالغ من التدخل الأجنبي في سوريا، وتواجد قوات الكيان الغاصب على الأرض السورية".في وقت أبدى رئيس الوزراء العراقي "اهتمامه بعمل مراكز البحوث والدراسات"، مشيرا إلى أن "منظمات المجتمع المدني كانت من تجليات العراق الديمقراطي الجديد، والتشابك والتقارب بين العراق وبلاد الشام يمتدّ في مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وشدد السوداني على وجوب البحث والاهتمام بقضايا الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين، وكل ما يعزز الاستقرار والمساواة والسلم الأهلي، موضحا، "أهمية العمل ضمن مؤسسات العدالة الاجتماعية.من جانبهم، أكد مديرو المراكز البحثية السورية تقديرهم لوجودهم في العراق، بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع المستقرة وخطوات التقدم والتنمية التي لم تكن وسائل الإعلام تنقلها، وأشاروا الى العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري بوصفها علاقات أخوية وتاريخية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة.وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشهر الماضي، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.من جانبه، شدد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250401/السوداني-والشرع-يؤكدان-ضرورة-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-بين-العراق-وسوريا-1099127955.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

السوداني: قلقون من التدخل الأجنبي في سوريا

07:21 GMT 11.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قلق العراق من التدخل الأجنبي في سوريا.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، مساء الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن "السوداني، استقبل عددا من مديري مراكز البحوث والدراسات في سوريا، الذين حضروا إلى العراق بدعوة من المجموعة العراقية للسياسات الخارجية، من أجل تبادل الحوار ووجهات النظر".
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ورحب السوداني بالحضور، مجددا موقف العراق والقاضي بالوقوف الى جانب وحدة الأراضي السورية، ورفض التدخل الخارجي، لأن المصلحة تكمن في ما يختاره الشعب السوري.
وجدد السوداني "التأكيد على أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق، حيث أن الاستقرار والازدهار في البلدين مرتبطان بالأمن فيهما وفي المنطقة"، معربا عن قلقه "البالغ من التدخل الأجنبي في سوريا، وتواجد قوات الكيان الغاصب على الأرض السورية".
في وقت أبدى رئيس الوزراء العراقي "اهتمامه بعمل مراكز البحوث والدراسات"، مشيرا إلى أن "منظمات المجتمع المدني كانت من تجليات العراق الديمقراطي الجديد، والتشابك والتقارب بين العراق وبلاد الشام يمتدّ في مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وشدد السوداني على وجوب البحث والاهتمام بقضايا الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين، وكل ما يعزز الاستقرار والمساواة والسلم الأهلي، موضحا، "أهمية العمل ضمن مؤسسات العدالة الاجتماعية.
من جانبهم، أكد مديرو المراكز البحثية السورية تقديرهم لوجودهم في العراق، بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع المستقرة وخطوات التقدم والتنمية التي لم تكن وسائل الإعلام تنقلها، وأشاروا الى العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري بوصفها علاقات أخوية وتاريخية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة.
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وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشهر الماضي، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.
من جانبه، شدد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.
وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
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