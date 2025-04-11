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https://sarabic.ae/20250411/في-مئوية-الكأس-اقتراح-بإقامة-كأس-العالم-2030-بمشاركة-64-منتخبا-1099441141.html
في مئوية الكأس.. اقتراح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا
في مئوية الكأس.. اقتراح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا
سبوتنيك عربي
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تقدمه بمقترح رسمي يطالب خلاله بمشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، مساء الخميس، أنه تقدم بهذا المقترح الرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية على إقامة أول كأس عالم لكرة القدم، والذي أقيم في أوروجواي.وقال دومينجيز: "سيكون فريدًا، لأن المئة عام لا تُحتفل إلا مرة واحدة، ولهذا السبب نقترح ولأول مرة، إقامة هذه الذكرى بمشاركة 64 منتخبًا في البطولة".وستُقام كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخبا في نسختها المقبلة، والتي ستستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.وسيشهد مونديال 2026 زيادة في عدد المباريات لتصل إلى 104، بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة في النسخ السابقة، بما في ذلك إضافة جولة جديدة لدور الـ16.بينما ستتولى المغرب وإسبانيا والبرتغال، تنظيم نسخة كأس العالم لعام 2030، مع استضافة 3 دول في أمريكا الجنوبية لمباراة واحدة في كل منها.يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sarabic.ae/20250125/المغرب-يتخذ-قرارا-عاجلا-استعدادا-لاستضافة-كأس-العالم-2030-1097130039.html
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أخبار الفيفا, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, البرتغال
أخبار الفيفا, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, البرتغال

في مئوية الكأس.. اقتراح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا

10:08 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Michael Probstالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تقدمه بمقترح رسمي يطالب خلاله بمشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030.
وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، مساء الخميس، أنه تقدم بهذا المقترح الرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية على إقامة أول كأس عالم لكرة القدم، والذي أقيم في أوروجواي.
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وقال دومينجيز: "سيكون فريدًا، لأن المئة عام لا تُحتفل إلا مرة واحدة، ولهذا السبب نقترح ولأول مرة، إقامة هذه الذكرى بمشاركة 64 منتخبًا في البطولة".
وستُقام كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخبا في نسختها المقبلة، والتي ستستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.
وسيشهد مونديال 2026 زيادة في عدد المباريات لتصل إلى 104، بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة في النسخ السابقة، بما في ذلك إضافة جولة جديدة لدور الـ16.
بينما ستتولى المغرب وإسبانيا والبرتغال، تنظيم نسخة كأس العالم لعام 2030، مع استضافة 3 دول في أمريكا الجنوبية لمباراة واحدة في كل منها.
يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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