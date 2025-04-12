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https://sarabic.ae/20250412/الأمم-المتحدة-عودة-أكثر-من-14-مليون-سوري-نازح-إلى-ديارهم-منذ-8-ديسمبر-الفائت-1099486253.html
​الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.4 مليون سوري نازح إلى ديارهم منذ 8 ديسمبر الفائت
​الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.4 مليون سوري نازح إلى ديارهم منذ 8 ديسمبر الفائت
سبوتنيك عربي
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، عن عودة نحو 400 ألف سوري من دول الجوار منذ رحيل حكومة الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T13:49+0000
2025-04-12T13:49+0000
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ووفقا لتقديرات سابقة للمنظمة، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عاد إلى منزله خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين إلى منازلهم نحو أكثر من 1.4 مليون شخص.ولفتت المنظمة إلى أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي نحو 90% من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.وأشار ممثلو المنظمة إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلاً الآن.وفي 13 فبراير/شباط الماضي، تعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية الهشة في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد رحيل النظام السابق.
https://sarabic.ae/20250410/سوريا-توقع-اتفاقية-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-كوريا-الجنوبية-صور-1099422995.html
https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أزمة اللاجئين, عودة اللاجئيين
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أزمة اللاجئين, عودة اللاجئيين

​الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.4 مليون سوري نازح إلى ديارهم منذ 8 ديسمبر الفائت

13:49 GMT 12.04.2025
© AFP 2023 / Delil Souleimanطفل يبرد تحت خزان مياه في مدرسة تأوي نازحين في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا في 22 يوليو 2023، خلال موجة حر.
طفل يبرد تحت خزان مياه في مدرسة تأوي نازحين في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا في 22 يوليو 2023، خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AFP 2023 / Delil Souleiman
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كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، عن عودة نحو 400 ألف سوري من دول الجوار منذ رحيل حكومة الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ووفقا لتقديرات سابقة للمنظمة، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عاد إلى منزله خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين إلى منازلهم نحو أكثر من 1.4 مليون شخص.
ولفتت المنظمة إلى أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي نحو 90% من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.
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وأطلقت المفوضية، في وقت سابق، إطاراً عملياتيا لمساعدة 1.5 مليون لاجئ ومليون نازح داخلي على العودة إلى ديارهم في عام 2025، غير أنه لم يتم التعهد، حتى الآن، إلا بمبلغ 71 مليون دولار أمريكي من أصل 575 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لبرامج المفوضية داخل سوريا لعام 2025.

وأشار ممثلو المنظمة إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلاً الآن.
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أمس, 18:25 GMT
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، تعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية الهشة في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد رحيل النظام السابق.
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