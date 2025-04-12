https://sarabic.ae/20250412/الأمم-المتحدة-عودة-أكثر-من-14-مليون-سوري-نازح-إلى-ديارهم-منذ-8-ديسمبر-الفائت-1099486253.html

​الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.4 مليون سوري نازح إلى ديارهم منذ 8 ديسمبر الفائت

​الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.4 مليون سوري نازح إلى ديارهم منذ 8 ديسمبر الفائت

سبوتنيك عربي

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، عن عودة نحو 400 ألف سوري من دول الجوار منذ رحيل حكومة الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T13:49+0000

2025-04-12T13:49+0000

2025-04-12T13:49+0000

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ووفقا لتقديرات سابقة للمنظمة، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عاد إلى منزله خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين إلى منازلهم نحو أكثر من 1.4 مليون شخص.ولفتت المنظمة إلى أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي نحو 90% من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.وأشار ممثلو المنظمة إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلاً الآن.وفي 13 فبراير/شباط الماضي، تعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية الهشة في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد رحيل النظام السابق.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أزمة اللاجئين, عودة اللاجئيين