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بيدرسون: إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها
بيدرسون: إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت، على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا‌. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T08:32+0000
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وقال بيدرسون، في تصريحات له، إن "الأمم المتحدة تجري حوارا جيدا مع الحكومة السورية"، مشددًا على ضرورة أن يساعدها المجتمع الدولي كي تتمكن من النجاح.واتهم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إسرائيل بـ"اللعب بالنار، عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تسلم بلدًا مهدمًا تمامًا من حيث الأمن والاستقرار المجتمعي، لذا إعادة بناء البلد أمر صعب".‏وكان غير بيدرسون، قد طالب الشهر الماضي، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.وأوضح بيدرسون، أن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، شهدا عددًا من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي أكد علنًا بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".ويُذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري السابق، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء، الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آنذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن "تظهر قوة في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
https://sarabic.ae/20250410/روسيا-تطالب-بمحاسبة-مرتكبي-العنف-في-سوريا-وتدعو-إلى-حماية-الأقليات-1099429457.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بيدرسون: إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها

08:32 GMT 12.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
 المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت، على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا‌.
وقال بيدرسون، في تصريحات له، إن "الأمم المتحدة تجري حوارا جيدا مع الحكومة السورية"، مشددًا على ضرورة أن يساعدها المجتمع الدولي كي تتمكن من النجاح.
واتهم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إسرائيل بـ"اللعب بالنار، عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تسلم بلدًا مهدمًا تمامًا من حيث الأمن والاستقرار المجتمعي، لذا إعادة بناء البلد أمر صعب".‏
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وكان غير بيدرسون، قد طالب الشهر الماضي، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأعرب في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا، عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول رغبتهم في "البقاء في سوريا خلال المستقبل القريب"، داعيًا المجلس إلى "مطالبة إسرائيل بأن يكون وجودها مؤقتًا".

وأوضح بيدرسون، أن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، شهدا عددًا من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي أكد علنًا بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
ويُذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري السابق، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
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كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء، الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آنذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن "تظهر قوة في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، على حد قوله.
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