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https://sarabic.ae/20250411/ماذا-يحدث-في-محافظة-درعا-السورية؟-تحرك-عسكري-مفاجئ-من-دمشق-1099449538.html
ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟... تحرك عسكري مفاجئ من دمشق
ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟... تحرك عسكري مفاجئ من دمشق
سبوتنيك عربي
نفّذت قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، حملة أمنية شرقي محافظة درعا، اليوم الجمعة، وذلك في ظل أنباء تحدثت عن اشتباكات عنيفة جرت، ليل أمس... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T11:58+0000
2025-04-11T11:58+0000
درعا
أخبار سوريا اليوم
اشتباكات
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "إدارة الأم العام استقدمت، اليوم الجمعة، تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي لمحافظة درعا بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار".وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات اندلعت بعد محاولة عناصر من الفيلق الثامن، الذي لم ينضم إلى وزارة الدفاع، اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في الفيلق انضم، مؤخراً، إلى صفوف وزارة الدفاع".وحسب المصادر، "أسفرت المواجهات عن إصابة الدروبي، وشقيقه، وشخص ثالث، ولا تزال المدينة محاصرة من قبل الفيلق الثامن، وحملة المداهمات مستمرة".وتشهد درعا توتراً أمنياً نتيجة توغل القوات الإسرائيلية في بعض قرى الريف من جهة، والانشقاقات بين الفصائل العسكرية بسبب انضمام مقاتلين إلى وزارة الدفاع السورية، ورفض آخرين ذلك.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مناطق متفرقة من سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تلقي-منشورات-تحذيرية-فوق-بلدة-كويا-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1099187501.html
https://sarabic.ae/20250410/روسيا-تطالب-بمحاسبة-مرتكبي-العنف-في-سوريا-وتدعو-إلى-حماية-الأقليات-1099429457.html
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درعا, أخبار سوريا اليوم, اشتباكات
درعا, أخبار سوريا اليوم, اشتباكات

ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟... تحرك عسكري مفاجئ من دمشق

11:58 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Fatma Hariat مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
 مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Fatma Hariat
تابعنا عبر
نفّذت قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، حملة أمنية شرقي محافظة درعا، اليوم الجمعة، وذلك في ظل أنباء تحدثت عن اشتباكات عنيفة جرت، ليل أمس الخميس، بين قوات الأمن العام وقوات "الفيلق الثامن".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "إدارة الأم العام استقدمت، اليوم الجمعة، تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي لمحافظة درعا بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار".

وحسب مصادر محلية في درعا، أكدت "وقوع اشتباكات، أمس الخميس، في مدينة بصرى الشام، واستمرت لساعات"، كاشفةً أن "السبب هو محاولة اعتقال القائد المحلي بلال الدروبي، من قبل عناصر تابعين "للفيلق الثامن" الذي يقوده أحمد العودة، تحت مبرر اتجاره بالمخدرات مع مجموعته، ليتطور الأمر لاحقاً، إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية وقوات "الفيلق الثامن".

وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات اندلعت بعد محاولة عناصر من الفيلق الثامن، الذي لم ينضم إلى وزارة الدفاع، اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في الفيلق انضم، مؤخراً، إلى صفوف وزارة الدفاع".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا
3 أبريل, 13:17 GMT
وحسب المصادر، "أسفرت المواجهات عن إصابة الدروبي، وشقيقه، وشخص ثالث، ولا تزال المدينة محاصرة من قبل الفيلق الثامن، وحملة المداهمات مستمرة".
وكان أكد مصدر أمني في محافظة درعا لصحيفة "الوطن"، أمس الخميس، أن "ما يتم تداوله بشأن انقلاب على وزارة الدفاع غير صحيح إطلاقاً"، موضحاً أن "الحادث الذي وقع في مدينة بصرى الشام كان ناتجاً عن خلاف سابق بين شخصيات محلية، تطور إلى إطلاق نار من طرف ضد آخر".
وتشهد درعا توتراً أمنياً نتيجة توغل القوات الإسرائيلية في بعض قرى الريف من جهة، والانشقاقات بين الفصائل العسكرية بسبب انضمام مقاتلين إلى وزارة الدفاع السورية، ورفض آخرين ذلك.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقليات
أمس, 20:51 GMT
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مناطق متفرقة من سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
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