https://sarabic.ae/20250411/ماذا-يحدث-في-محافظة-درعا-السورية؟-تحرك-عسكري-مفاجئ-من-دمشق-1099449538.html

ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟... تحرك عسكري مفاجئ من دمشق

ماذا يحدث في محافظة درعا السورية؟... تحرك عسكري مفاجئ من دمشق

سبوتنيك عربي

نفّذت قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، حملة أمنية شرقي محافظة درعا، اليوم الجمعة، وذلك في ظل أنباء تحدثت عن اشتباكات عنيفة جرت، ليل أمس... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T11:58+0000

2025-04-11T11:58+0000

2025-04-11T11:58+0000

درعا

أخبار سوريا اليوم

اشتباكات

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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "إدارة الأم العام استقدمت، اليوم الجمعة، تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي لمحافظة درعا بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار".وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات اندلعت بعد محاولة عناصر من الفيلق الثامن، الذي لم ينضم إلى وزارة الدفاع، اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في الفيلق انضم، مؤخراً، إلى صفوف وزارة الدفاع".وحسب المصادر، "أسفرت المواجهات عن إصابة الدروبي، وشقيقه، وشخص ثالث، ولا تزال المدينة محاصرة من قبل الفيلق الثامن، وحملة المداهمات مستمرة".وتشهد درعا توتراً أمنياً نتيجة توغل القوات الإسرائيلية في بعض قرى الريف من جهة، والانشقاقات بين الفصائل العسكرية بسبب انضمام مقاتلين إلى وزارة الدفاع السورية، ورفض آخرين ذلك.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مناطق متفرقة من سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

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درعا, أخبار سوريا اليوم, اشتباكات