https://sarabic.ae/20250413/أكثر-من-8-آلاف-سوداني-يعودون-من-مصر-إلى-وطنهم-خلال-أسبوع-1099497059.html
أكثر من 8 آلاف سوداني يعودون من مصر إلى وطنهم خلال أسبوع
أكثر من 8 آلاف سوداني يعودون من مصر إلى وطنهم خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
استقبل معبر "أرقين" الحدودي بين مصر والسودان، أمس السبت، أكثر من 950 مواطنًا سودانيًا عائدين إلى وطنهم، ليصل العدد الإجمالي للعائدين عبر المعبر، منذ يوم الأحد... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "أخبار السودان"، إن ذلك جاء في إطار الحركة النشطة، التي يشهدها المعبر هذه الأيام، مع تزايد أعداد السودانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم بعد فترات من الغياب.وكثفت إدارة المعبر جهودها لتسهيل حركة العائدين، حيث تعمل كافة الإدارات والقطاعات المعنية على تقديم الدعم والخدمات اللازمة لضمان مرور آمن وسلس للعائدين ووصولهم إلى وجهاتهم النهائية دون عوائق.من جانب آخر، تشهد العيادات الميدانية في المعبر إقبالًا متزايدًا، حيث تقدم وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع إدارة الحجر الصحي ومنظمة الهجرة الدولية خدمات صحية وعلاجية من خلال فرق طبية متخصصة.يذكر أن حكومة ولاية الخرطوم، كانت قد أعلنت رسميًا يوم الاثنين الماضي، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة استعادة الحياة الطبيعية، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية، وجاء القرار بعد تقييم أمني دقيق أجرته لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية السودانية.وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي يوم الاثنيني الماضي، إن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، وتصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أكثر من 8 آلاف سوداني يعودون من مصر إلى وطنهم خلال أسبوع
06:52 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 06:53 GMT 13.04.2025)
استقبل معبر "أرقين" الحدودي بين مصر والسودان، أمس السبت، أكثر من 950 مواطنًا سودانيًا عائدين إلى وطنهم، ليصل العدد الإجمالي للعائدين عبر المعبر، منذ يوم الأحد الماضي إلى 8,744 عائدًا.
وقال موقع
"أخبار السودان"، إن ذلك جاء في إطار الحركة النشطة، التي يشهدها المعبر هذه الأيام، مع تزايد أعداد السودانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم بعد فترات من الغياب.
وكثفت إدارة المعبر جهودها لتسهيل حركة العائدين، حيث تعمل كافة الإدارات والقطاعات المعنية على تقديم الدعم والخدمات اللازمة لضمان مرور آمن وسلس للعائدين ووصولهم إلى وجهاتهم النهائية دون عوائق.
من جانب آخر، تشهد العيادات الميدانية في المعبر إقبالًا متزايدًا، حيث تقدم وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع إدارة الحجر الصحي ومنظمة الهجرة الدولية خدمات صحية وعلاجية من خلال فرق طبية متخصصة.
كما تشارك منظمات إنسانية عدة في تقديم الدعم للعائدين، أبرزها الهلال الأحمر السوداني ومنظمة "نوبيان" وغرفة طوارئ وادي حلفا، حيث توفر هذه الجهود المشتركة سلسلة متكاملة من الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية داخل المعبر.
يذكر أن حكومة ولاية الخرطوم، كانت قد أعلنت رسميًا يوم الاثنين الماضي، عن إعادة فتح جميع الجسور
الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة استعادة الحياة الطبيعية، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية، وجاء القرار بعد تقييم أمني دقيق أجرته لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية السودانية.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي يوم الاثنيني الماضي، إن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.
في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، وتصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.