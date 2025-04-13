https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-هجومين-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099500082.html

الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، مرتين. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T08:52+0000

2025-04-13T08:52+0000

2025-04-13T09:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومين على منشآت طاقة روسية في مقاطعة بيلغورود".وتابع: "وفي 12 أبريل (نيسان الجاري)، الساعة 10:16، تسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة كراسنايا ياروغا للطاقة، بانقطاع الأسلاك في امتدادات الدعامات، وترك المستهلكون المنزليون في قرية ستيبنوي من دون كهرباء".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20250405/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-14-هجوما-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-اليوم-الماضي-1099238049.html

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