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الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-هجومين-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099500082.html
الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، مرتين. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T08:52+0000
2025-04-13T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومين على منشآت طاقة روسية في مقاطعة بيلغورود".وتابع: "وفي 12 أبريل (نيسان الجاري)، الساعة 10:16، تسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة كراسنايا ياروغا للطاقة، بانقطاع الأسلاك في امتدادات الدعامات، وترك المستهلكون المنزليون في قرية ستيبنوي من دون كهرباء".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250405/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-14-هجوما-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-اليوم-الماضي-1099238049.html
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الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

08:52 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 13.04.2025)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، مرتين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومين على منشآت طاقة روسية في مقاطعة بيلغورود".

وأضاف: "في مقاطعة بيلغورود، في الساعة 19:02 يوم الجمعة (أول أمس)، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة الطاقة "نيتشاييفكا"، بفصل خط الجهد العالي، وترك أكثر من 600 مستهلك منزلي في منطقة شيبكينسكي من دون كهرباء".

وتابع: "وفي 12 أبريل (نيسان الجاري)، الساعة 10:16، تسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة كراسنايا ياروغا للطاقة، بانقطاع الأسلاك في امتدادات الدعامات، وترك المستهلكون المنزليون في قرية ستيبنوي من دون كهرباء".

وأردف بيان الدفاع الروسية: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية، لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، ابتداء من 18 مارس (آذار الماضي)".

محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت 14 هجوما على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي
5 أبريل, 10:31 GMT
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين، في 25 مارس الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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