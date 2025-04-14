https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ما-نشهده-ليس-مجرد-حرب-بل-محاولة-لمحو-شعب-وقضية-1099543742.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أهمية الضغط الدولي والجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:16+0000
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2025-04-14T18:16+0000
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وعلى هامش انعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى، في لوكسمبورغ، قال مصطفى: "جئنا اليوم لنقول إننا نريد دولة فلسطينية مستقلة والعيش في إطار الحرية"، مشيرًا إلى أنه ناقش مسألة إعادة إعمار غزة وضرورة تدفق المساعدات إلى القطاع. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الوصول لسلام دائم دون مسائلة إسرائيل".وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة "تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرًا للنقص الحاد في الدواء والغذاء، الذي يهدد باتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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https://sarabic.ae/20250413/الدفاعات-الجوية-الإسرائيلية-تعترض-صاروخا-أطلق-من-غزة-1099507977.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أهمية الضغط الدولي والجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وعلى هامش انعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى، في لوكسمبورغ، قال مصطفى: "جئنا اليوم لنقول إننا نريد دولة فلسطينية مستقلة والعيش في إطار الحرية"، مشيرًا إلى أنه ناقش مسألة إعادة إعمار غزة وضرورة تدفق المساعدات إلى القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الوصول لسلام دائم دون مسائلة إسرائيل".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة "تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرًا للنقص الحاد في الدواء والغذاء، الذي يهدد باتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.