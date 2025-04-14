https://sarabic.ae/20250414/ضريبة-المغادرة-ثلث-الشركات-الأمريكية-تفقد-حق-إعادة-شراء-أصولها-في-روسيا-1099528169.html

"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا

"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيدجي، بأن ثلث الشركات الأمريكية فقدت حق إعادة شراء الأصول التي باعتها في روسيا عند مغادرتها السوق منذ عام... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T11:33+0000

2025-04-14T11:33+0000

2025-04-14T11:33+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وقال إيدجي خلال مقابلة: "بعض خيارات إعادة الشراء لا تزال سارية، لكن 30% منها قد انتهت صلاحيتها بالفعل".وتابع إيدجي: "الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول، وفي العام الأول من العقوبات، أي في عام 2022، كانت المدة القصوى لخيارات إعادة شراء الأعمال 5 سنوات، وفي عام 2023، تم تقليصها إلى 3 سنوات، ولم يعد من الممكن اليوم الحصول على مثل هذه التصاريح".وأشار إلى أن هناك نقاشًا حاليًا حول ما إذا كان من المفيد تنفيذ حتى تلك الخيارات الصالحة.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مارس/آذار، أنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى البلاد، وأنها يجب أن تعود على أساس تنافسي، وكلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية بتحديث قائمة الشركات التي غادرت روسيا وتطوير إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول. الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول.دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين

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