"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/ضريبة-المغادرة-ثلث-الشركات-الأمريكية-تفقد-حق-إعادة-شراء-أصولها-في-روسيا-1099528169.html
"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا
"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيدجي، بأن ثلث الشركات الأمريكية فقدت حق إعادة شراء الأصول التي باعتها في روسيا عند مغادرتها السوق منذ عام... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:33+0000
2025-04-14T11:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099528008_0:249:2757:1799_1920x0_80_0_0_7b5ef5d7f7249f2ed56b92b405912397.jpg
وقال إيدجي خلال مقابلة: "بعض خيارات إعادة الشراء لا تزال سارية، لكن 30% منها قد انتهت صلاحيتها بالفعل".وتابع إيدجي: "الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول، وفي العام الأول من العقوبات، أي في عام 2022، كانت المدة القصوى لخيارات إعادة شراء الأعمال 5 سنوات، وفي عام 2023، تم تقليصها إلى 3 سنوات، ولم يعد من الممكن اليوم الحصول على مثل هذه التصاريح".وأشار إلى أن هناك نقاشًا حاليًا حول ما إذا كان من المفيد تنفيذ حتى تلك الخيارات الصالحة.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مارس/آذار، أنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى البلاد، وأنها يجب أن تعود على أساس تنافسي، وكلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية بتحديث قائمة الشركات التي غادرت روسيا وتطوير إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول. الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول.دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099528008_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_0ab3d4aa9f28166019c315f748c64d7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا

11:33 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي فوق السفارة في موسكو
العلم الأمريكي فوق السفارة في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيدجي، بأن ثلث الشركات الأمريكية فقدت حق إعادة شراء الأصول التي باعتها في روسيا عند مغادرتها السوق منذ عام 2022.
وقال إيدجي خلال مقابلة: "بعض خيارات إعادة الشراء لا تزال سارية، لكن 30% منها قد انتهت صلاحيتها بالفعل".
وتابع إيدجي: "الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول، وفي العام الأول من العقوبات، أي في عام 2022، كانت المدة القصوى لخيارات إعادة شراء الأعمال 5 سنوات، وفي عام 2023، تم تقليصها إلى 3 سنوات، ولم يعد من الممكن اليوم الحصول على مثل هذه التصاريح".
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
موسكو: هناك محاولات لتعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا
3 أبريل, 21:31 GMT
وأشار إلى أن هناك نقاشًا حاليًا حول ما إذا كان من المفيد تنفيذ حتى تلك الخيارات الصالحة.

وقال: "في رأينا، من الصواب أخذها في الاعتبار. وامتثال الجانب الروسي لهذه الالتزامات سيكون بمثابة إشارة جيدة للشركات التي تفكر في العودة.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مارس/آذار، أنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى البلاد، وأنها يجب أن تعود على أساس تنافسي، وكلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية بتحديث قائمة الشركات التي غادرت روسيا وتطوير إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول. الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول.
دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسيا
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала