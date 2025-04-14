https://sarabic.ae/20250414/ضريبة-المغادرة-ثلث-الشركات-الأمريكية-تفقد-حق-إعادة-شراء-أصولها-في-روسيا-1099528169.html
"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا
"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيدجي، بأن ثلث الشركات الأمريكية فقدت حق إعادة شراء الأصول التي باعتها في روسيا عند مغادرتها السوق منذ عام... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:33+0000
2025-04-14T11:33+0000
2025-04-14T11:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقال إيدجي خلال مقابلة: "بعض خيارات إعادة الشراء لا تزال سارية، لكن 30% منها قد انتهت صلاحيتها بالفعل".وتابع إيدجي: "الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول، وفي العام الأول من العقوبات، أي في عام 2022، كانت المدة القصوى لخيارات إعادة شراء الأعمال 5 سنوات، وفي عام 2023، تم تقليصها إلى 3 سنوات، ولم يعد من الممكن اليوم الحصول على مثل هذه التصاريح".وأشار إلى أن هناك نقاشًا حاليًا حول ما إذا كان من المفيد تنفيذ حتى تلك الخيارات الصالحة.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مارس/آذار، أنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى البلاد، وأنها يجب أن تعود على أساس تنافسي، وكلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية بتحديث قائمة الشركات التي غادرت روسيا وتطوير إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول. الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول.دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
"ضريبة المغادرة"... ثلث الشركات الأمريكية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا
أفاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، روبرت إيدجي، بأن ثلث الشركات الأمريكية فقدت حق إعادة شراء الأصول التي باعتها في روسيا عند مغادرتها السوق منذ عام 2022.
وقال إيدجي خلال مقابلة: "بعض خيارات إعادة الشراء لا تزال سارية، لكن 30% منها قد انتهت صلاحيتها بالفعل".
وتابع إيدجي: "الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول، وفي العام الأول من العقوبات، أي في عام 2022، كانت المدة القصوى لخيارات إعادة شراء الأعمال 5 سنوات، وفي عام 2023، تم تقليصها إلى 3 سنوات، ولم يعد من الممكن اليوم الحصول على مثل هذه التصاريح".
وأشار إلى أن هناك نقاشًا حاليًا حول ما إذا كان من المفيد تنفيذ حتى تلك الخيارات الصالحة.
وقال: "في رأينا، من الصواب أخذها في الاعتبار. وامتثال الجانب الروسي لهذه الالتزامات سيكون بمثابة إشارة جيدة للشركات التي تفكر في العودة.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مارس/آذار، أنه لن تكون هناك امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة
إلى البلاد، وأنها يجب أن تعود على أساس تنافسي، وكلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية بتحديث قائمة الشركات التي غادرت روسيا وتطوير إجراءات لتنسيق عودتها مع ضمانات إلزامية للسلوك التجاري الضميري والمسؤول. الشركات دخلت في خيارات شراء مع مالكين جدد لفترة زمنية معينة، بعضها أصبح غير ساري المفعول.