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قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مناطق عدة من قبضة الجيش السوداني
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مناطق عدة من قبضة الجيش السوداني
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، "تحرير مدينة أم كدادة الاستراتيجية بشمال دارفور، واستلام قيادة اللواء 24 التابعة للفرقة السادسة مشاة، خلال اليومين... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T15:59+0000
2025-04-14T15:59+0000
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وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إنه "تم تحرير أيضا منطقة العطرون والراهب الصحراويتين بشمال دارفور، ومنطقة أم عدارة بغرب كردفان، ومنطقة خور الدليب بجنوب كرفان، كما تم سحق قوات الجيش في أم درمان، ومنطقة الهلبة بالنيل الأبيض".وأضاف البيان أن "هذه الانتصارات العظيمة، تحققت بعزيمة الأبطال وصبرهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة وإصرارهم على أن هذه الحرب لمصلحة الشعب السوداني وجعلها آخر الحروب والعمل على بناء وطن الحرية والسلام والعدالة".ودعت قوات الدعم السريع، الشعب السوداني إلى "عدم الالتفات وراء الإشاعات"، كما دعت قواتها في جميع المحاور للـ"تتعامل بحزم مع كل من يحاول بث الإشاعات أو الترويج لها، وإبلاغ القيادات الميدانية فورًا".ونقل موقع "الراكوبة"، عن الصادق علي النور، المتحدث الرسمي باسم الحركة، تصريحا قال فيه إن "الهجمات تسببت في نزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين، الذين توجهوا سيرًا على الأقدام نحو مدينة الفاشر، حيث يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، واضطروا للاحتماء في المدارس ومراكز الإيواء أو تحت الأشجار".وحذّر النور من أن "هذه الهجمات تمثل استمرارًا لسياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، التي تنتهجها قوات الدعم السريع في دارفور"، مشيرًا إلى أن "سقوط الفاشر سيكون له تداعيات خطيرة على كامل السودان".وأعرب المتحدث باسم الحركة عن قلقه من توقف العمليات الجوية التي كانت تنقل مواد الإغاثة، وكذلك توقف الهجمات الجوية التي كانت تشنها القوات النظامية، متسائلًا عن أسباب عدم وصول التعزيزات العسكرية التي تم تجهيزها في مدينة الدبة، قبل أكثر من شهرين.يذكر أن قوات الدعم السريع، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، السيطرة على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر، وقالت في بيان لها، إن "انتصاراتها توالت في أكثر من محور، بعدما حققت نصرًا كبيرًا بتحرير اللواء 24 (أم كدادة) التابع للفرقة السادسة بولاية شمال دارفور، من قبضة الجيش السوداني، وبسطت سيطرتها الكاملة على محلية أم كدادة الاستراتيجية".ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني، مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، وأظهرت المقاطع تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.
https://sarabic.ae/20250413/إدانات-واسعة-لاستهداف-مخيمين-للنازحين-في-دارفور-غربي-السودان-1099516069.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مناطق عدة من قبضة الجيش السوداني

15:59 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، "تحرير مدينة أم كدادة الاستراتيجية بشمال دارفور، واستلام قيادة اللواء 24 التابعة للفرقة السادسة مشاة، خلال اليومين الماضيين"، بحسب قولها.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إنه "تم تحرير أيضا منطقة العطرون والراهب الصحراويتين بشمال دارفور، ومنطقة أم عدارة بغرب كردفان، ومنطقة خور الدليب بجنوب كرفان، كما تم سحق قوات الجيش في أم درمان، ومنطقة الهلبة بالنيل الأبيض".
وأضاف البيان أن "هذه الانتصارات العظيمة، تحققت بعزيمة الأبطال وصبرهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة وإصرارهم على أن هذه الحرب لمصلحة الشعب السوداني وجعلها آخر الحروب والعمل على بناء وطن الحرية والسلام والعدالة".
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ودعت قوات الدعم السريع، الشعب السوداني إلى "عدم الالتفات وراء الإشاعات"، كما دعت قواتها في جميع المحاور للـ"تتعامل بحزم مع كل من يحاول بث الإشاعات أو الترويج لها، وإبلاغ القيادات الميدانية فورًا".

وأفادت حركة "جيش تحرير السودان"، في وقت سابق، باستمرار القصف المدفعي والهجمات البرية التي تشنها قوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي ضد معسكري "زمزم" وأبو شوك والفاشر، ما أسفر عن سقوط نحو 450 قتيلًا، حتى الآن، بينهم 9 من العاملين في منظمة الإغاثة العالمية، الذين أُعدموا داخل مكاتبهم بمعسكر "زمزم"، بالإضافة إلى آلاف المصابين.

ونقل موقع "الراكوبة"، عن الصادق علي النور، المتحدث الرسمي باسم الحركة، تصريحا قال فيه إن "الهجمات تسببت في نزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين، الذين توجهوا سيرًا على الأقدام نحو مدينة الفاشر، حيث يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، واضطروا للاحتماء في المدارس ومراكز الإيواء أو تحت الأشجار".
وحذّر النور من أن "هذه الهجمات تمثل استمرارًا لسياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، التي تنتهجها قوات الدعم السريع في دارفور"، مشيرًا إلى أن "سقوط الفاشر سيكون له تداعيات خطيرة على كامل السودان".
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وأعرب المتحدث باسم الحركة عن قلقه من توقف العمليات الجوية التي كانت تنقل مواد الإغاثة، وكذلك توقف الهجمات الجوية التي كانت تشنها القوات النظامية، متسائلًا عن أسباب عدم وصول التعزيزات العسكرية التي تم تجهيزها في مدينة الدبة، قبل أكثر من شهرين.
يذكر أن قوات الدعم السريع، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، السيطرة على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر، وقالت في بيان لها، إن "انتصاراتها توالت في أكثر من محور، بعدما حققت نصرًا كبيرًا بتحرير اللواء 24 (أم كدادة) التابع للفرقة السادسة بولاية شمال دارفور، من قبضة الجيش السوداني، وبسطت سيطرتها الكاملة على محلية أم كدادة الاستراتيجية".

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.

ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني، مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، وأظهرت المقاطع تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.
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