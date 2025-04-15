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عرب بوينت بودكاست
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ترامب: لو كان زيلينسكي كفؤا لما سمح بحدوث الأزمة الأوكرانية
ترامب: لو كان زيلينسكي كفؤا لما سمح بحدوث الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن شكوكه في كفاءة فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا كان يمكن منعها لو كان زيلينسكي كفؤا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T14:48+0000
2025-04-15T14:48+0000
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وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، تعليقًا على موقفه من الصراع الأوكراني، أثناء استقباله رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة: "لو كان بايدن كفؤا، ولو كان زيلينسكي كفؤا، ولست متأكدا من ذلك، لما كان ينبغي السماح بهذه الحرب أبدا".وفي وقت لاحق، صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أنه في سياق تسوية الصراع، هناك فرصة لأن نكون "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية للسلام على المستوى العالمي".وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسيمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: لو كان زيلينسكي كفؤا لما سمح بحدوث الأزمة الأوكرانية

14:48 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن شكوكه في كفاءة فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا كان يمكن منعها لو كان زيلينسكي كفؤا.
وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، تعليقًا على موقفه من الصراع الأوكراني، أثناء استقباله رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة: "لو كان بايدن كفؤا، ولو كان زيلينسكي كفؤا، ولست متأكدا من ذلك، لما كان ينبغي السماح بهذه الحرب أبدا".
وفي وقت لاحق، صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أنه في سياق تسوية الصراع، هناك فرصة لأن نكون "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية للسلام على المستوى العالمي".
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا
أمس, 15:03 GMT
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".
ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
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