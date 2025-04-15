https://sarabic.ae/20250415/ترامب-لو-كان-زيلينسكي-كفؤا-لما-سمح-بحدوث-الأزمة-الأوكرانية-1099574287.html

ترامب: لو كان زيلينسكي كفؤا لما سمح بحدوث الأزمة الأوكرانية

ترامب: لو كان زيلينسكي كفؤا لما سمح بحدوث الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن شكوكه في كفاءة فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا كان يمكن منعها لو كان زيلينسكي كفؤا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T14:48+0000

2025-04-15T14:48+0000

2025-04-15T14:48+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، تعليقًا على موقفه من الصراع الأوكراني، أثناء استقباله رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة: "لو كان بايدن كفؤا، ولو كان زيلينسكي كفؤا، ولست متأكدا من ذلك، لما كان ينبغي السماح بهذه الحرب أبدا".وفي وقت لاحق، صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أنه في سياق تسوية الصراع، هناك فرصة لأن نكون "على حافة شيء سيكون مهمًا للغاية للسلام على المستوى العالمي".وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالقيام "بعمل فظيع" أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربي... لا علاقة لي بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار... لقد قام زيلينسكي وبايدن المحتال بعمل فظيع للغاية في السماح بحدوث هذه المهزلة".ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسيمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا