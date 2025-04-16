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الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل مستعدة للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T10:16+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مهددًا بالرد العسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) تضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.عراقجي: إيران وأمريكا تعتزمان عقد مباحثات غير مباشرة في سلطنة عمان السبت المقبلعراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات نووية مشرفة
https://sarabic.ae/20250324/إيران-تضع-شرطا-من-أجل-الدخول-في-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-1098900713.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني

10:16 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل مستعدة للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".
وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مهددًا بالرد العسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران رفضت في رسالة ردا على الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط بوساطة دول ثالثة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
إيران تضع شرطا من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا
24 مارس, 11:18 GMT
وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) تضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
عراقجي: إيران وأمريكا تعتزمان عقد مباحثات غير مباشرة في سلطنة عمان السبت المقبل
عراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات نووية مشرفة
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