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الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل مستعدة للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مهددًا بالرد العسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) تضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.عراقجي: إيران وأمريكا تعتزمان عقد مباحثات غير مباشرة في سلطنة عمان السبت المقبلعراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات نووية مشرفة
https://sarabic.ae/20250324/إيران-تضع-شرطا-من-أجل-الدخول-في-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-1098900713.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في قضية البرنامج النووي الإيراني
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل مستعدة للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".
وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مهددًا بالرد العسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران رفضت في رسالة ردا على الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط بوساطة دول ثالثة.
وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) تضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.