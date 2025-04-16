https://sarabic.ae/20250416/بعد-اضطرابات-درعا-الحكومة-السورية-تتحدث-عن-إنهاء-مشروع-انقلاب-1099597571.html

بعد اضطرابات درعا... الحكومة السورية تتحدث عن إنهاء "مشروع انقلاب"

بعد اضطرابات درعا... الحكومة السورية تتحدث عن إنهاء "مشروع انقلاب"

سبوتنيك عربي

كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الحكومة السورية أحبطت "مشروع انقلاب" تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T12:33+0000

2025-04-16T12:33+0000

2025-04-16T12:33+0000

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وقال خطاب إن عملية إيقاف الانقلاب، جاءت بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.وأعلن خطاب، أن الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، تم من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.وأضاف في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاما".بالتوازي، أعلن خطاب عن عدد من الأفكار والخطط التي ستعمل عليها الوزارة في الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم عقد جلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة للاطلاع على واقع العمل وتذليل العقبات التي تعترضه، حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف الوزير خطاب: "لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة".العراق يوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد

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