https://sarabic.ae/20250416/بعد-اضطرابات-درعا-الحكومة-السورية-تتحدث-عن-إنهاء-مشروع-انقلاب-1099597571.html
بعد اضطرابات درعا... الحكومة السورية تتحدث عن إنهاء "مشروع انقلاب"
بعد اضطرابات درعا... الحكومة السورية تتحدث عن إنهاء "مشروع انقلاب"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الحكومة السورية أحبطت "مشروع انقلاب" تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:33+0000
2025-04-16T12:33+0000
2025-04-16T12:33+0000
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وقال خطاب إن عملية إيقاف الانقلاب، جاءت بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.وأعلن خطاب، أن الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، تم من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.وأضاف في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاما".بالتوازي، أعلن خطاب عن عدد من الأفكار والخطط التي ستعمل عليها الوزارة في الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم عقد جلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة للاطلاع على واقع العمل وتذليل العقبات التي تعترضه، حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف الوزير خطاب: "لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة".العراق يوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
بعد اضطرابات درعا... الحكومة السورية تتحدث عن إنهاء "مشروع انقلاب"
كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الحكومة السورية أحبطت "مشروع انقلاب" تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق.
وقال خطاب إن عملية إيقاف الانقلاب، جاءت بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.
وأعلن خطاب، أن الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، تم من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأضاف في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاما".
ويأتي ذلك بعد أيام من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب) انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ "بسط الأمن والاستقرار" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
بالتوازي، أعلن خطاب عن عدد من الأفكار والخطط التي ستعمل عليها الوزارة في الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم عقد جلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة للاطلاع على واقع العمل وتذليل العقبات التي تعترضه، حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا
".
وقال الوزير خطاب في حسابه على منصة "إكس": "منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة".
وأضاف الوزير خطاب: "لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة".