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الخطوط الجوية السورية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الإمارات
الخطوط الجوية السورية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الإمارات
سبوتنيك عربي
بعد أيام من إعلان هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، موافقتها على استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T17:39+0000
2025-04-17T17:39+0000
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أصدرت الخطوط الجوية السورية، اليوم الخميس، بيانا أكدت فيه استئناف رحلاتها الجوية إلى الإمارات بواقع 9 رحلات أسبوعية، بين مطار دمشق ومطارات أبوظبي ودبي والشارقة.مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، قال إن هذه القرار أتى بعد زيارة قامت بها لجنة فنية تابعة لهيئة الطيران المدني الإماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، تم من خلالها تفقد الحالة الفنية والجهوزية الكاملة للمطار، والاجتماع مع هيئة الطيران المدني السوري.وأضاف المراسل أن أولى الرحلات الجوية سوف تنطلق من العاصمة السورية دمشق باتجاه الإمارات بتاريخ 20 مايو/ أيار القادم موزعة على 4 رحلات بين دمشق ودبي و3 باتجاه مطار الشارقة و2 باتجاه مطار أبوظبي بعد توقفها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.ويأتي استئناف حركة الطيران بين سوريا والإمارات على خلفية زيارة قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتقى فيها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وتناول اللقاء التطورات على الساحة السورية.وأكدت دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
https://sarabic.ae/20250104/سوريا-تعلن-موعد-بدء-استقبال-الرحلات-الجوية-الدولية-من-وإلى-مطار-دمشق-الدولي-1096467460.html
https://sarabic.ae/20241218/مشاهد-لانطلاق-أول-رحلة-جوية-من-مطار-دمشق-الدولي-فيديو-1095910297.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الخطوط الجوية السورية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الإمارات

17:39 GMT 17.04.2025
© Sputnik . basel shartouhالخطوط الجوية السورية
الخطوط الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
بعد أيام من إعلان هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، موافقتها على استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.
أصدرت الخطوط الجوية السورية، اليوم الخميس، بيانا أكدت فيه استئناف رحلاتها الجوية إلى الإمارات بواقع 9 رحلات أسبوعية، بين مطار دمشق ومطارات أبوظبي ودبي والشارقة.
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
4 يناير, 11:07 GMT
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، قال إن هذه القرار أتى بعد زيارة قامت بها لجنة فنية تابعة لهيئة الطيران المدني الإماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، تم من خلالها تفقد الحالة الفنية والجهوزية الكاملة للمطار، والاجتماع مع هيئة الطيران المدني السوري.
وأضاف المراسل أن أولى الرحلات الجوية سوف تنطلق من العاصمة السورية دمشق باتجاه الإمارات بتاريخ 20 مايو/ أيار القادم موزعة على 4 رحلات بين دمشق ودبي و3 باتجاه مطار الشارقة و2 باتجاه مطار أبوظبي بعد توقفها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
طائرة مدنية سورية تتبع لشركة السورية للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
18 ديسمبر 2024, 08:50 GMT
ويأتي استئناف حركة الطيران بين سوريا والإمارات على خلفية زيارة قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتقى فيها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وتناول اللقاء التطورات على الساحة السورية.
وأكدت دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
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