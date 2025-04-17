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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250417/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-10-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1099625297.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T10:11+0000
2025-04-17T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 10هجمات على منشآت طاقة روسية".
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

10:11 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.
وقالت وزارة الدفاع: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 10هجمات على منشآت طاقة روسية".
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