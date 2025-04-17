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https://sarabic.ae/20250417/رئيس-سابق-لـالشاباك-أكبر-خطر-على-مستقبل-إسرائيل-هو-الصراع-الداخلي-1099640452.html
رئيس سابق لـ"الشاباك": أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي
رئيس سابق لـ"الشاباك": أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عامي أيالون، اليوم الخميس، بأن أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T13:06+0000
2025-04-17T13:06+0000
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عامي أيالون ومسؤولين أمنيين سابقين أنه "لا رؤية للتعامل مع تهديدات الداخل ولا قيادة قادرة على بث الأمل".وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات الجنرال أيالون جاءت خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الآخرين.وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين قد عرضوا على الرئيس هرتزوغ قضايا يرون أنها تمس أمن الدولة.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق الأطباء العسكريين الموقعين على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إجراء مباحثات مع 100 طبيب عسكري في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الفعلية، ووقعوا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المختطفين.وتأتي هذه الخلافات الإسرائيلية وسط إعلان يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-اتخاذ-إجراءات-عزل-بحق-أطباء-عسكريين-طالبوا-بوقف-الحرب-على-غزة-1099605687.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

رئيس سابق لـ"الشاباك": أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي

13:06 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبر
كشف رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عامي أيالون، اليوم الخميس، بأن أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عامي أيالون ومسؤولين أمنيين سابقين أنه "لا رؤية للتعامل مع تهديدات الداخل ولا قيادة قادرة على بث الأمل".
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات الجنرال أيالون جاءت خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الآخرين.
وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين قد عرضوا على الرئيس هرتزوغ قضايا يرون أنها تمس أمن الدولة.
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق أطباء عسكريين طالبوا بوقف الحرب على غزة
أمس, 15:32 GMT
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق الأطباء العسكريين الموقعين على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إجراء مباحثات مع 100 طبيب عسكري في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الفعلية، ووقعوا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المختطفين.
وتأتي هذه الخلافات الإسرائيلية وسط إعلان يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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