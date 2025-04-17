https://sarabic.ae/20250417/زعيم-أنصار-الله-أمريكا-قصفت-اليمن-أكثر-من-900-مرة-خلال-شهر-1099647245.html
زعيم "أنصار الله": أمريكا قصفت اليمن أكثر من 900 مرة خلال شهر
زعيم "أنصار الله": أمريكا قصفت اليمن أكثر من 900 مرة خلال شهر
سبوتنيك عربي
قال عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله" اليمنية، إنه تم تنفيذ 78 هجمة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل وضد حاملة الطائرات الأمريكية بالبحر الأحمر، منذ... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T15:15+0000
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وتابع، في سلسلة تدوينات نشرتها قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "العمليات العسكرية التي تنفذها قواته ضد القوات الأمريكية في البحر الأحمر وحول حاملة الطائرات "ترومان" حققت نتائج نوعية وأربكت التحركات الأمريكية في المنطقة".وأوضح الحوثي أن ما تقوم به حاملة الطائرات ترومان أصبح "عملاً دفاعياً بالدرجة الأولى"، مؤكداً أن السفينة بالكاد تدافع عن نفسها أمام العمليات التي تستهدفها، مشيرا إلى أن فشل العمليات الأمريكية أجبر واشنطن على اللجوء إلى قاعدة عسكرية في المحيط الهندي تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر عن مسرح العمليات.وأضاف: "الجماعة نفذت 33 عملية ضد حاملة الطائرات والقطع البحرية المرافقة لها، باستخدام 122 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرات مسيرة، كما أكد أن هذه العمليات أدت إلى شبه شلل في دور الحاملة بالبحر الأحمر، ما اضطر العدو، بحسب وصفه، إلى استقدام حاملة طائرات أخرى".وأشار إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها "أنصار الله" منذ 15 رمضان بلغ 78 عملية، نُفذت بـ171 صاروخاً مختلف الأنواع وطائرات مسيرة، ما يعكس حجم الدعم وفاعلية الأداء العسكري.كما لفت إلى أن إسقاط 19 طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو - 9" يمثل "إنجازا كبيرا" يعكس فعالية قواته المسلحة، التي تواصل استهداف حاملة الطائرات والاشتباك معها، لافتا إلى أن "العملية الأخيرة في يافا المحتلة وأسدود أثبتت فشل العدوان الأمريكي في وقف العمليات أو الحد من قدرات قواته المسلحة".وأكد عبد الملك الحوثي استمرار القصف الصاروخي والمسيّرات باتجاه مدن إسرائيلية مثل يافا وعسقلان، بينما أشار إلى أن أمريكا قصفت اليمن أكثر من 900 مرة خلال شهر.وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل
زعيم "أنصار الله": أمريكا قصفت اليمن أكثر من 900 مرة خلال شهر
قال عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله" اليمنية، إنه تم تنفيذ 78 هجمة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل وضد حاملة الطائرات الأمريكية بالبحر الأحمر، منذ منتصف مارس/ آذار الفائت.
وتابع، في سلسلة تدوينات نشرتها قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "العمليات العسكرية التي تنفذها قواته ضد القوات الأمريكية في البحر الأحمر وحول حاملة الطائرات "ترومان" حققت نتائج نوعية وأربكت التحركات الأمريكية
في المنطقة".
وأوضح الحوثي أن ما تقوم به حاملة الطائرات ترومان أصبح "عملاً دفاعياً بالدرجة الأولى"، مؤكداً أن السفينة بالكاد تدافع عن نفسها أمام العمليات التي تستهدفها، مشيرا إلى أن فشل العمليات الأمريكية أجبر واشنطن على اللجوء إلى قاعدة عسكرية في المحيط الهندي تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر عن مسرح العمليات.
وأضاف: "الجماعة نفذت 33 عملية ضد حاملة الطائرات والقطع البحرية
المرافقة لها، باستخدام 122 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرات مسيرة، كما أكد أن هذه العمليات أدت إلى شبه شلل في دور الحاملة بالبحر الأحمر، ما اضطر العدو، بحسب وصفه، إلى استقدام حاملة طائرات أخرى".
وأشار إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها "أنصار الله" منذ 15 رمضان بلغ 78 عملية، نُفذت بـ171 صاروخاً مختلف الأنواع وطائرات مسيرة، ما يعكس حجم الدعم وفاعلية الأداء العسكري.
كما لفت إلى أن إسقاط 19 طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو - 9" يمثل "إنجازا كبيرا" يعكس فعالية قواته المسلحة، التي تواصل استهداف حاملة الطائرات والاشتباك معها، لافتا إلى أن "العملية الأخيرة في يافا المحتلة وأسدود أثبتت فشل العدوان الأمريكي في وقف العمليات أو الحد من قدرات قواته المسلحة".
وأكد عبد الملك الحوثي استمرار القصف الصاروخي والمسيّرات باتجاه مدن إسرائيلية مثل يافا وعسقلان، بينما أشار إلى أن أمريكا قصفت اليمن أكثر من 900 مرة خلال شهر.
وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله
" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".