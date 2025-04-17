https://sarabic.ae/20250417/فان-دام-يعرب-عن-رغبته-في-القدوم-إلى-روسيا-ليصبح-سفيرا-للسلام-1099616153.html

فان دام يعرب عن رغبته في القدوم إلى روسيا ليصبح سفيرا للسلام

فان دام يعرب عن رغبته في القدوم إلى روسيا ليصبح سفيرا للسلام

سبوتنيك عربي

أعرب الممثل الأمريكي، جان كلود فان دام، عن رغبته في زيارة روسيا ليصبح سفيرا للسلام ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشرت الفيديو الصحفيّة الأوكرانية ديانا... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T06:45+0000

2025-04-17T06:45+0000

2025-04-17T06:45+0000

روسيا

العالم

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وقال فان دام في الفيديو: "مرحبا، سيد بوتين! نريد القدوم إلى روسيا. سنحاول القيام بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة، حتى تتاح لي الفرصة لأصبح سفيرا للسلام سيكون هذا شرفا لي، هيا لنفعل ذلك... سفيرا للسلام!".وفي الختام، قدم فان دام "قبلة كبيرة" لبوتين ولعائلته ولروسيا.واتهم جهاز الأمن الأوكراني في يناير 2023 الصحفية ديانا بانتشنكو بدعم العملية العسكرية الروسية بسبب تقاريرها من ماريوبول ودونيتسك. وفي وقت لاحق، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية أخرى ضدها بتهمة الخيانة.في ديسمبر 2022، زار فان دام مدينة أوزجورود في أوكرانيا، حيث زار أحد المستشفيات. وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، طلب الممثل من العاملين في المستشفى عدم الكشف عن أسباب الزيارة.مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيالافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني

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