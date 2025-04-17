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فان دام يعرب عن رغبته في القدوم إلى روسيا ليصبح سفيرا للسلام
فان دام يعرب عن رغبته في القدوم إلى روسيا ليصبح سفيرا للسلام
سبوتنيك عربي
أعرب الممثل الأمريكي، جان كلود فان دام، عن رغبته في زيارة روسيا ليصبح سفيرا للسلام ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشرت الفيديو الصحفيّة الأوكرانية ديانا... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T06:45+0000
2025-04-17T06:45+0000
2025-04-17T06:45+0000
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وقال فان دام في الفيديو: "مرحبا، سيد بوتين! نريد القدوم إلى روسيا. سنحاول القيام بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة، حتى تتاح لي الفرصة لأصبح سفيرا للسلام سيكون هذا شرفا لي، هيا لنفعل ذلك... سفيرا للسلام!".وفي الختام، قدم فان دام "قبلة كبيرة" لبوتين ولعائلته ولروسيا.واتهم جهاز الأمن الأوكراني في يناير 2023 الصحفية ديانا بانتشنكو بدعم العملية العسكرية الروسية بسبب تقاريرها من ماريوبول ودونيتسك. وفي وقت لاحق، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية أخرى ضدها بتهمة الخيانة.في ديسمبر 2022، زار فان دام مدينة أوزجورود في أوكرانيا، حيث زار أحد المستشفيات. وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، طلب الممثل من العاملين في المستشفى عدم الكشف عن أسباب الزيارة.مبعوث ترامب يكشف عن ملامح جديدة للعلاقة مع روسيالافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني
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روسيا, العالم
فان دام يعرب عن رغبته في القدوم إلى روسيا ليصبح سفيرا للسلام
أعرب الممثل الأمريكي، جان كلود فان دام، عن رغبته في زيارة روسيا ليصبح سفيرا للسلام ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشرت الفيديو الصحفيّة الأوكرانية ديانا بانتشنكو على "تلغرام".
وقال فان دام في الفيديو: "مرحبا، سيد بوتين! نريد القدوم إلى روسيا. سنحاول القيام بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة، حتى تتاح لي الفرصة لأصبح سفيرا للسلام سيكون هذا شرفا لي، هيا لنفعل ذلك... سفيرا للسلام!".
ووفقا للممثل، فهو غير مستعد لمناقشة السياسة مع الزعيم الروسي، لكنه يريد التحدث حصريا عن "السلام والرياضة والسعادة".
وفي الختام، قدم فان دام "قبلة كبيرة" لبوتين ولعائلته ولروسيا.
وفي الفيديو ظهر معه رجل الأعمال الأوكراني والنائب السابق ألكسندر أونيشنكو الذي نشر صورة مشتركة مع الممثل التقطت لهما في مدينة دبي في 12 أبريل على "إنستغرام"، ولكن تاريخ تسجيل الفيديو غير معروف.
واتهم جهاز الأمن الأوكراني في يناير 2023 الصحفية ديانا بانتشنكو بدعم العملية العسكرية الروسية بسبب تقاريرها من ماريوبول ودونيتسك. وفي وقت لاحق، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية أخرى ضدها بتهمة الخيانة.
وعملت الصحفية سابقًا في القنوات التلفزيونية التابعة للسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك. وهي الآن تقدم برامج على قناتها في "يوتيوب" حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الأوكراني. وتحصد مقاطع الفيديو الفردية عدة ملايين من المشاهدات، بما في ذلك فيلم وثائقي عن دونباس.
في ديسمبر 2022، زار فان دام مدينة أوزجورود في أوكرانيا، حيث زار أحد المستشفيات. وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، طلب الممثل من العاملين في المستشفى عدم الكشف عن أسباب الزيارة.