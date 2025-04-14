https://sarabic.ae/20250414/لافروف-يكشف-عن-التحفظات-الروسية-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1099547438.html

لافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني

لافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تصر على التحقق من "صدق" نوايا أوكرانيا، عند مناقشة أي مخططات مع الغرب بشأن تسوية الصراع. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T20:35+0000

2025-04-14T20:35+0000

2025-04-14T20:35+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال لافروف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "من حيث المبدأ، فإن التحقق من صدق جيراننا الأوكرانيين، هو ما نصرّ عليه عند مناقشة أي مخططات يروّجون لها مع الغرب، والتي تهدف إلى تعزيز التسوية".ورأى لافروف أن أوروبا تريد العثور على "نصف فوهرر" (لقب القائد الألماني النازي أدولف هتلر) والحفاظ على النظام النازي في جزء من أوكرانيا على الأقل.وقال لافروف: "كل هذه المخططات لصنع السلام، التي يرسمها (القادة الأوروبيون)، تنبع من حقيقة مفادها أنه من الضروري الحفاظ على قطعة أرض على الأقل ليبقى عليها النظام النازي، المعادي لروسيا علناً، سجيناً، استعداداً لحرب أخرى ضد روسيا، كما حدث مع اتفاقيات مينسك".وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن روسيا لا "تلاحق" أحدا ولا تطلب رفع العقوبات المفروضة عليها، قائلا: "نحن كما تعلمون، إذا تابعتم النقاش في مجتمعنا، فإننا لا نلاحق أحداً، ولا نطالب برفع العقوبات".وأشار إلى أن "هذا التفاعل الاقتصادي متوقف بنسبة 95% مقارنة بالرقم القياسي، الذي بلغ 30 مليار دولار قبل عشر سنوات، وهو متوقف بشكل شبه كامل بسبب العقوبات غير القانونية".وأوضح لافروف أن العولمة الاقتصادية العالمية لم تعد موجودة.وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفت غياب الحوار مع موسكو بـ"الغباء" الموروث من فريق سلفه جو بايدن.وأكد وزير الخارجية الروسي أن "النهج يعكس الحس السليم لدى ترامب وفريقه"، مضيفا أن "روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما لاعبين مسؤولين على الساحة الدولية، لا ينبغي أن تسمحا لاختلاف مصالحهما بالتصاعد إلى المواجهة".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرامالكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو

https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-وأمريكا-لم-تتفقا-بعد-على-المعايير-الرئيسية-للتسوية-في-أوكرانيا-1099544771.html

https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-تمتلك-أدلة-على-لقاء-بين-العسكريين-الأوكرانيين-ونظرائهم-الغربيين-في-سومي-1099537041.html

https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html

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