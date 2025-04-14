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https://sarabic.ae/20250414/لافروف-يكشف-عن-التحفظات-الروسية-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1099547438.html
لافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني
لافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تصر على التحقق من "صدق" نوايا أوكرانيا، عند مناقشة أي مخططات مع الغرب بشأن تسوية الصراع. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T20:35+0000
2025-04-14T20:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "من حيث المبدأ، فإن التحقق من صدق جيراننا الأوكرانيين، هو ما نصرّ عليه عند مناقشة أي مخططات يروّجون لها مع الغرب، والتي تهدف إلى تعزيز التسوية".ورأى لافروف أن أوروبا تريد العثور على "نصف فوهرر" (لقب القائد الألماني النازي أدولف هتلر) والحفاظ على النظام النازي في جزء من أوكرانيا على الأقل.وقال لافروف: "كل هذه المخططات لصنع السلام، التي يرسمها (القادة الأوروبيون)، تنبع من حقيقة مفادها أنه من الضروري الحفاظ على قطعة أرض على الأقل ليبقى عليها النظام النازي، المعادي لروسيا علناً، سجيناً، استعداداً لحرب أخرى ضد روسيا، كما حدث مع اتفاقيات مينسك".وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن روسيا لا "تلاحق" أحدا ولا تطلب رفع العقوبات المفروضة عليها، قائلا: "نحن كما تعلمون، إذا تابعتم النقاش في مجتمعنا، فإننا لا نلاحق أحداً، ولا نطالب برفع العقوبات".وأشار إلى أن "هذا التفاعل الاقتصادي متوقف بنسبة 95% مقارنة بالرقم القياسي، الذي بلغ 30 مليار دولار قبل عشر سنوات، وهو متوقف بشكل شبه كامل بسبب العقوبات غير القانونية".وأوضح لافروف أن العولمة الاقتصادية العالمية لم تعد موجودة.وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفت غياب الحوار مع موسكو بـ"الغباء" الموروث من فريق سلفه جو بايدن.وأكد وزير الخارجية الروسي أن "النهج يعكس الحس السليم لدى ترامب وفريقه"، مضيفا أن "روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما لاعبين مسؤولين على الساحة الدولية، لا ينبغي أن تسمحا لاختلاف مصالحهما بالتصاعد إلى المواجهة".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرامالكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-وأمريكا-لم-تتفقا-بعد-على-المعايير-الرئيسية-للتسوية-في-أوكرانيا-1099544771.html
https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-تمتلك-أدلة-على-لقاء-بين-العسكريين-الأوكرانيين-ونظرائهم-الغربيين-في-سومي-1099537041.html
https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف يكشف عن التحفظات الروسية بشأن تسوية الصراع الأوكراني

20:35 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تصر على التحقق من "صدق" نوايا أوكرانيا، عند مناقشة أي مخططات مع الغرب بشأن تسوية الصراع.
وقال لافروف خلال مقابلة مع صحيفة روسية: "من حيث المبدأ، فإن التحقق من صدق جيراننا الأوكرانيين، هو ما نصرّ عليه عند مناقشة أي مخططات يروّجون لها مع الغرب، والتي تهدف إلى تعزيز التسوية".

وأكد لافروف أن أحد الأمثلة الأكثر وضوحا هو المأساة التي شهدها مبنى النقابات العمالية في عام 2014.

ورأى لافروف أن أوروبا تريد العثور على "نصف فوهرر" (لقب القائد الألماني النازي أدولف هتلر) والحفاظ على النظام النازي في جزء من أوكرانيا على الأقل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
لافروف: روسيا وأمريكا لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية للتسوية في أوكرانيا
18:46 GMT
وقال لافروف: "كل هذه المخططات لصنع السلام، التي يرسمها (القادة الأوروبيون)، تنبع من حقيقة مفادها أنه من الضروري الحفاظ على قطعة أرض على الأقل ليبقى عليها النظام النازي، المعادي لروسيا علناً، سجيناً، استعداداً لحرب أخرى ضد روسيا، كما حدث مع اتفاقيات مينسك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الزعماء الأوروبيين ربما يبحثون عن "نصف فوهرر جديد يكون أقل اعتمادًا على المواد (المخدرة) المختلفة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
لافروف: روسيا تمتلك أدلة على لقاء بين العسكريين الأوكرانيين ونظرائهم الغربيين في سومي
13:57 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن روسيا لا "تلاحق" أحدا ولا تطلب رفع العقوبات المفروضة عليها، قائلا: "نحن كما تعلمون، إذا تابعتم النقاش في مجتمعنا، فإننا لا نلاحق أحداً، ولا نطالب برفع العقوبات".

وفي حديثه عن التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد لافروف أن كل شيء سيعتمد على واشنطن، كيف تخطط لتنفيذ استئناف التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن "هذا التفاعل الاقتصادي متوقف بنسبة 95% مقارنة بالرقم القياسي، الذي بلغ 30 مليار دولار قبل عشر سنوات، وهو متوقف بشكل شبه كامل بسبب العقوبات غير القانونية".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
أمس, 09:48 GMT
وأوضح لافروف أن العولمة الاقتصادية العالمية لم تعد موجودة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفت غياب الحوار مع موسكو بـ"الغباء" الموروث من فريق سلفه جو بايدن.

وقال: "جاء أشخاص (الأمريكيون) وقالوا لنا، لدينا الكثير من المشاكل والكثير من التناقضات، ولكن هذا غباء ورثناه من الإدارة السابقة، وهو أننا لا نتحدث إليكم".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "النهج يعكس الحس السليم لدى ترامب وفريقه"، مضيفا أن "روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما لاعبين مسؤولين على الساحة الدولية، لا ينبغي أن تسمحا لاختلاف مصالحهما بالتصاعد إلى المواجهة".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، تعليقًا على الحالة الراهنة للعلاقات الروسية - الأمريكية: "في الواقع، كل شيء يسير على ما يرام".
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام
الكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
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