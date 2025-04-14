https://sarabic.ae/20250414/لافروف-روسيا-تمتلك-أدلة-على-لقاء-بين-العسكريين-الأوكرانيين-ونظرائهم-الغربيين-في-سومي-1099537041.html
لافروف: روسيا تمتلك أدلة على لقاء بين العسكريين الأوكرانيين ونظرائهم الغربيين في سومي
لافروف: روسيا تمتلك أدلة على لقاء بين العسكريين الأوكرانيين ونظرائهم الغربيين في سومي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو لديها حقائق تؤكد أن "اجتماعا" آخر للقادة العسكريين الأوكرانيين مع زملائهم الغربيين عُقد في... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:57+0000
2025-04-14T13:57+0000
2025-04-14T13:57+0000
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وقال لافروف إن روسيا لديها حقائق تؤكد أن ضربة للقوات المسلحة الروسية في سومي أصابت موقع "اجتماع" لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين، في حين أن كييف تضع منذ فترة طويلة منشآت عسكرية بين المنشآت المدنية، وهو ما يحظره القانون الدولي.وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "يحظر القانون الإنساني الدولي حظرًا باتًا نشر المنشآت العسكرية والأسلحة على أراضي المنشآت المدنية. منذ الأيام الأولى للأزمة، وحتى قبل ذلك، حتى خلال اتفاقيات مينسك... سُجِّلت ملايين الحالات لنشر أنظمة المدفعية والدفاع الجوي في الأحياء السكنية قرب رياض الأطفال. كم من مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت لنساء أوكرانيات يصرخن مطالبات الجيش بالابتعاد عن المتاجر والملاعب؟ لكن هذه الممارسة مستمرة".وأكد الوزير أنه وفقا لمعلومات معروفة، هناك عسكريون من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا هم الذين يسيطرون بشكل مباشر.وقد أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرا، كيف لعب الأمريكيون دورا حاسما في الهجمات على روسيا منذ البداية. وأضاف لافروف أنه لولا هذا الدور لما غادرت معظم الصواريخ البعيدة المدى قواعدها على الإطلاق.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أطلقت، يوم الأحد، صاروخين من طراز "إسكندر-إم" العملياتي التكتيكي على موقع اجتماع في سومي لهيئة قيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية الأوكرانية. وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما يواصل نظام كييف استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، ووضع منشآت عسكرية وإقامة فعاليات بمشاركة العسكريين في وسط مدينة مكتظة بالسكان.القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سوميالدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-العواصم-الأوروبية-تميل-للاستفزاز-بدل-البحث-عن-حلول-سلمية-لأوكرانيا-1099529389.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: روسيا تمتلك أدلة على لقاء بين العسكريين الأوكرانيين ونظرائهم الغربيين في سومي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو لديها حقائق تؤكد أن "اجتماعا" آخر للقادة العسكريين الأوكرانيين مع زملائهم الغربيين عُقد في المنشأة المتضررة في سومي.
وقال لافروف إن روسيا لديها حقائق تؤكد أن ضربة للقوات المسلحة الروسية في سومي أصابت موقع "اجتماع" لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين، في حين أن كييف تضع منذ فترة طويلة منشآت عسكرية بين المنشآت المدنية، وهو ما يحظره القانون الدولي.
وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "يحظر القانون الإنساني الدولي حظرًا باتًا نشر المنشآت العسكرية والأسلحة على أراضي المنشآت المدنية. منذ الأيام الأولى للأزمة، وحتى قبل ذلك، حتى خلال اتفاقيات مينسك... سُجِّلت ملايين الحالات لنشر أنظمة المدفعية والدفاع الجوي في الأحياء السكنية قرب رياض الأطفال. كم من مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت لنساء أوكرانيات يصرخن مطالبات الجيش بالابتعاد عن المتاجر والملاعب؟ لكن هذه الممارسة مستمرة".
وتابع لافروف: "لدينا حقائق حول من كان في المنشأة التي تعرضت للقصف في سومي. كان هناك "اجتماع" آخر لقادة عسكريين أوكرانيين مع زملائهم الغربيين، الذين كانوا إما متنكرين في زي مرتزقة أو لا أعرف من هم".
وأكد الوزير أنه وفقا لمعلومات معروفة، هناك عسكريون من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا
هم الذين يسيطرون بشكل مباشر.
وقد أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرا، كيف لعب الأمريكيون دورا حاسما في الهجمات على روسيا منذ البداية. وأضاف لافروف أنه لولا هذا الدور لما غادرت معظم الصواريخ البعيدة المدى قواعدها على الإطلاق.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية
أطلقت، يوم الأحد، صاروخين من طراز "إسكندر-إم" العملياتي التكتيكي على موقع اجتماع في سومي لهيئة قيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية الأوكرانية.
وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية،
بينما يواصل نظام كييف استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، ووضع منشآت عسكرية وإقامة فعاليات بمشاركة العسكريين في وسط مدينة مكتظة بالسكان.