https://sarabic.ae/20250418/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-كورسك-تتجاوز-75-ألف-عسكري--1099675002.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كورسك تتجاوز 75 ألف عسكري
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كورسك تتجاوز 75 ألف عسكري
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 225... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:06+0000
2025-04-18T12:06+0000
2025-04-18T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 225 عسكريًا، وتم تدمير ناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75005 جنود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250418/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فالينيتينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1099670244.html
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روسيا
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كورسك تتجاوز 75 ألف عسكري
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 225 عسكريًا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فودولاغي، مارينو، يابلونوفكا، موغريتسا، سادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 225 عسكريًا، وتم تدمير ناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75005 جنود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.