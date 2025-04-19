البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
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ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
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شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
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صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد
البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بتركيزها على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين في البلاد. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-19T17:11+0000
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وأوضحت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن تلك الإفادة تأتي في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من أزمة تضخم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الدينار.وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا إن "إجراء هذه المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين يجري بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري".وشددت تيتيه على مواصلة المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الشأن، معلنة على استعدادها لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق.وأكدت المبعوثة الأممية أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة حماية تلك المؤسسات بواسطة الجهات السياسية الفاعلة والرئيسية.وتابعت: "يجب أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي".
https://sarabic.ae/20250417/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تبحث-استحداث-آلية-تنسيق-إقليمية-معنية-بأمن-الحدود-1099617671.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد

17:11 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsهانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
هانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
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أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بتركيزها على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين في البلاد.
وأوضحت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن تلك الإفادة تأتي في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من أزمة تضخم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الدينار.
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
‏البعثة الأممية في ليبيا تبحث استحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بأمن الحدود
17 أبريل, 07:20 GMT
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا إن "إجراء هذه المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين يجري بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري".
وشددت تيتيه على مواصلة المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الشأن، معلنة على استعدادها لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق.
وأكدت المبعوثة الأممية أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة حماية تلك المؤسسات بواسطة الجهات السياسية الفاعلة والرئيسية.
وتابعت: "يجب أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي".
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