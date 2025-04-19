https://sarabic.ae/20250419/البعثة-الأممية-في-ليبيا-نعمل-مع-خبراء-اقتصاديين-لتحديد-الإصلاحات-اللازمة-في-البلاد-1099705949.html
البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد
البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بتركيزها على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين في البلاد. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T17:11+0000
2025-04-19T17:11+0000
2025-04-19T17:11+0000
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وأوضحت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن تلك الإفادة تأتي في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من أزمة تضخم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الدينار.وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا إن "إجراء هذه المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين يجري بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري".وشددت تيتيه على مواصلة المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الشأن، معلنة على استعدادها لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق.وأكدت المبعوثة الأممية أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة حماية تلك المؤسسات بواسطة الجهات السياسية الفاعلة والرئيسية.وتابعت: "يجب أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي".
https://sarabic.ae/20250417/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تبحث-استحداث-آلية-تنسيق-إقليمية-معنية-بأمن-الحدود-1099617671.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة في البلاد
أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بتركيزها على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين في البلاد.
وأوضحت بوابة
"الوسط"، مساء اليوم السبت، أن تلك الإفادة تأتي في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من أزمة تضخم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الدينار.
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا
إن "إجراء هذه المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين يجري بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري".
وشددت تيتيه على مواصلة المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الشأن، معلنة على استعدادها لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق.
وأكدت المبعوثة الأممية
أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة حماية تلك المؤسسات بواسطة الجهات السياسية الفاعلة والرئيسية.
وتابعت: "يجب أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي".