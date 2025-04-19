https://sarabic.ae/20250419/المدير-الفني-لليفربول-يعلق-على-إمكانية-تتويج-فريقه-بلقب-الدوري-الإنجليزي-هذا-الأسبوع-1099703874.html
المدير الفني لليفربول يعلق على إمكانية تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع
المدير الفني لليفربول يعلق على إمكانية تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
علق آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إمكانية تتويج ناديه خلال الأسبوع الحالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:39+0000
2025-04-19T15:39+0000
2025-04-19T15:39+0000
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وذكر سلوت لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أنه لا يفكر في هذا الأمر في اللحظة الراهنة، موضحا حرصه الحفاظ على نهجه القائم على "لعب مباراة تلو الأخرى"، مشيرا إلى أنه لم يفكر في النتائج المحتملة.وقال المدرب الهولندي "الإجابة الصريحة هي لا. لست متأكدا من أنكم تصدقونني، لكن هذه هي الإجابة الصريحة".وأضاف آرني سلوت: "أعيش حياتي كلها في اللحظة، في اليوم، ولا أنظر للوراء كثيرا ولا أتطلع للأمام كثيرا أيضا، فهذا ما أنا عليه"، متابعا: "يقول لك الناس باستمرار: حاول أن تستمتع، حاول أن تستمتع بالرحلة بأكملها، لكن الشيء الوحيد الذي تفكر فيه كمدرب هو: في نهاية الأسبوع، هناك مباراة قادمة أيضا ويتعين علينا الفوز بها".ويشار إلى أنه في حال فوز ليفربول على مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي ستقام بينهما، غدا الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة، وخسارة أرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون، في اليوم نفسه، سوف يتوج "الريدز" رسميا بلقب البطولة الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه.وفي حال حصول ليفربول على هذا اللقب سيعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة، الذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.يتربع ليفربول، حاليا، على قمة ترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه وهو نادي أرسنال.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, الأخبار
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, الأخبار
المدير الفني لليفربول يعلق على إمكانية تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع
علق آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إمكانية تتويج ناديه خلال الأسبوع الحالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وذكر سلوت لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أنه لا يفكر في هذا الأمر في اللحظة الراهنة، موضحا حرصه الحفاظ على نهجه القائم على "لعب مباراة تلو الأخرى"، مشيرا إلى أنه لم يفكر في النتائج المحتملة.
وقال المدرب الهولندي "الإجابة الصريحة هي لا. لست متأكدا من أنكم تصدقونني، لكن هذه هي الإجابة الصريحة".
وأضاف آرني سلوت: "أعيش حياتي كلها في اللحظة، في اليوم، ولا أنظر للوراء كثيرا ولا أتطلع للأمام كثيرا أيضا، فهذا ما أنا عليه"، متابعا: "يقول لك الناس باستمرار: حاول أن تستمتع، حاول أن تستمتع بالرحلة بأكملها، لكن الشيء الوحيد الذي تفكر فيه كمدرب هو: في نهاية الأسبوع، هناك مباراة قادمة أيضا ويتعين علينا الفوز بها".
واستطرد المدرب الهولندي قائلا: "أفكاري، كالعادة، منصبة على ليستر وفريقنا والعمل على كيفية تطوير مستوى فريقنا، وما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل. لذا، عملنا بجد خلال بداية الأسبوع على ذلك، والآن نعمل على ليستر".
ويشار إلى أنه في حال فوز ليفربول
على مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي ستقام بينهما، غدا الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة، وخسارة أرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون، في اليوم نفسه، سوف يتوج "الريدز" رسميا بلقب البطولة الإنجليزي
للمرة الـ20 في تاريخه.
وفي حال حصول ليفربول على هذا اللقب سيعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة، الذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.
يتربع ليفربول، حاليا، على قمة ترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه وهو نادي أرسنال.