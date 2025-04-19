https://sarabic.ae/20250419/روما-تستضيف-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-النووية-بين-أمريكا-وإيران-1099690365.html

روما تستضيف الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران

روما تستضيف الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أكدت كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباسرة بشأن برنامج إيران النووي ستعقد اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما،... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T04:54+0000

2025-04-19T04:54+0000

2025-04-19T04:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

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وسيُعقد الاجتماع على خلفية المشاورات الدبلوماسية التي شاركت بها روسيا، والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أول أمس الخميس.وجاء التأكيد الرسمي لموعد ومكان المفاوضات من الجانب الإيراني يوم الأربعاء الماضي، وكما حددت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، موعد الاجتماع في 19 من أبريل/ نيسان الجاري. وسيحضر المفاوضات مرة أخرى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وانعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.وقيّم الجانب الأمريكي النقاش بأنه موضوعي وجاد وأصر على نقل الجولة الثانية إلى روما. وقد يتضمن شكل الاجتماع الجديد، وفقًا لتقارير إعلامية، حضور الطرفين شخصيًا في قاعة واحدة، لكن إيران تصر رسميًا على أن المفاوضات ستظل بشكل غير مباشر.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الاتفاق مع الولايات المتحدة ممكن إذا رفضت واشنطن الشروط غير الواقعية والمستحيلة"، وأشار إلى أن "طهران تتوقع الاستماع إلى موقف الجانب الأمريكي وتعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع اتباع نهج واقعي".وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي زار طهران أول أمس الخميس، إن "المحادثات وصلت إلى مرحلة مهمة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأكد استعداد الوكالة للعب دور رئيسي في التحقق من بنود الاتفاق المحتمل، مشيرًا إلى أنه سيبقى على اتصال دائم مع الجانب الأمريكي.وذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مفاوضات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.ترامب: أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية رغم رغبتها في الحوارغروسي: أمام طهران وواشنطن وقت قصير للتوصل إلى اتفاق

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