https://sarabic.ae/20250417/غروسي-أمام-طهران-وواشنطن-وقت-قصير-للتوصل-إلى-اتفاق-1099639468.html
غروسي: أمام طهران وواشنطن وقت قصير للتوصل إلى اتفاق
غروسي: أمام طهران وواشنطن وقت قصير للتوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أنه "يتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T12:27+0000
2025-04-17T12:27+0000
2025-04-17T12:27+0000
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وقال غروسي، في تصريحات له من طهران، إن "التهديدات باستهداف المنشآت النووية غير مقبول"، مشددا على ضرورة أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا في ملف إيران.وأضاف أن "هدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المساعدة وعند التوصل إلى اتفاق سنصل لنقطة تزول فيها المخاوف"، مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الإيراني كيفية دعم الوكالة للمفاوضات الحالية بين طهران وواشنطن.وتابع غروسي: "أي اتفاق تقني بين طهران وواشنطن سيكون حساسا ومن المهم أن نقوم بدور في عملية تكميل المفاوضات ومعرفة توقعات إيران منها".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "التخصيب النووي في إيران حقيقة واقعة وأمر مقبول ونحن مستعدون لبناء الثقة فيما يخص المخاوف المحتملة، لكن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية".وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستظل غير مباشرة، مشيرًا إلى أن مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع طهران للتفاوض معها بشكل غير مباشر.وصرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الاثنين الماضي، بأن روما ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
https://sarabic.ae/20250417/لإحداث-تغيير-في-الشرق-الأوسط-غانتس-على-إسرائيل-إزالة-احتمال-امتلاك-إيران-لقدرات-نووية-1099615816.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, سلطنة عمان, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, سلطنة عمان, العالم
غروسي: أمام طهران وواشنطن وقت قصير للتوصل إلى اتفاق
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أنه "يتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين طهران وواشنطن لتحقيق نتيجة إيجابية".
وقال غروسي، في تصريحات له من طهران، إن "التهديدات باستهداف المنشآت النووية غير مقبول"، مشددا على ضرورة أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا في ملف إيران.
وأضاف أن "هدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المساعدة وعند التوصل إلى اتفاق سنصل لنقطة تزول فيها المخاوف"، مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الإيراني كيفية دعم الوكالة للمفاوضات الحالية بين طهران وواشنطن.
وتابع غروسي: "أي اتفاق تقني بين طهران وواشنطن سيكون حساسا ومن المهم أن نقوم بدور في عملية تكميل المفاوضات ومعرفة توقعات إيران منها".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش
في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "التخصيب النووي في إيران حقيقة واقعة وأمر مقبول ونحن مستعدون لبناء الثقة فيما يخص المخاوف المحتملة، لكن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية".
وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
، خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستظل غير مباشرة، مشيرًا إلى أن مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع طهران للتفاوض معها بشكل غير مباشر.
وصرّح وزير الخارجية الإيطالي
، أنطونيو تاياني، الاثنين الماضي، بأن روما ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.