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https://sarabic.ae/20250420/لافروف-يعتبر-منع-الاتحاد-الأوروبي-لمسؤوليه-المشاركة-في-ذكرى-النصر-على-النازية-رغبة-في-إحيائها-1099721652.html
لافروف يعتبر منع الاتحاد الأوروبي لمسؤوليه المشاركة في ذكرى النصر على النازية "رغبة في إحيائها"
لافروف يعتبر منع الاتحاد الأوروبي لمسؤوليه المشاركة في ذكرى النصر على النازية "رغبة في إحيائها"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، منع مسؤولي دول عدة في الاتحاد الأوروبي من زيارة موسكو، لحضور احتفال النصر بالحرب الوطنية العظمى في 9 مايو/... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T10:54+0000
2025-04-20T10:54+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث للصحفي الروسي بافيل زاروبين، إنه "لا توجد كلمة يمكن أن تصف هذه الظاهرة، أنا لا أمزح الآن، فمن غير المفهوم للعقل كيف يريد الاتحاد الأوروبي علانية تجديد الأيديولوجية الأوروبية النازية".وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في العاصمة الروسسية موسكو، و8 مدن روسية أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة.بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، ما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.الكرملين يحيل إلى وزارة الدفاع سؤالا حول عرض صاروخ "أوريشنيك" في عيد النصر
https://sarabic.ae/20250419/مثلما-حدث-في-ألمانيا-النازية-ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خطة-أوكرانيا-الوحشية-1099690936.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي

لافروف يعتبر منع الاتحاد الأوروبي لمسؤوليه المشاركة في ذكرى النصر على النازية "رغبة في إحيائها"

10:54 GMT 20.04.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، منع مسؤولي دول عدة في الاتحاد الأوروبي من زيارة موسكو، لحضور احتفال النصر بالحرب الوطنية العظمى في 9 مايو/ أيار المقبل، بالرغبة في إحياء النازية من قبل الاتحاد، والتي تشكل لغزا كبيرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث للصحفي الروسي بافيل زاروبين، إنه "لا توجد كلمة يمكن أن تصف هذه الظاهرة، أنا لا أمزح الآن، فمن غير المفهوم للعقل كيف يريد الاتحاد الأوروبي علانية تجديد الأيديولوجية الأوروبية النازية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "روسيا لن تتسامح مع هذا، بل وستبذل كل جهد ممكن لضمان عدم رفع هذه الأيديولوجية رأسها، بل تدميرها، وعودة أوروبا إلى قيمها".

وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في العاصمة الروسسية موسكو، و8 مدن روسية أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
أمس, 05:47 GMT

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن عام 2025، سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، ما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.
الكرملين يحيل إلى وزارة الدفاع سؤالا حول عرض صاروخ "أوريشنيك" في عيد النصر
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