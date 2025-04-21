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هرتسوغ للسفير الأمريكي الجديد: نأمل في العمل سويا لمواجهة المشروع الإيراني
هرتسوغ للسفير الأمريكي الجديد: نأمل في العمل سويا لمواجهة المشروع الإيراني
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي، حيث أكد أن "تعيينك من قبل الرئيس ترمب يعكس حبه ودعمه لدولتنا". جاء... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:58+0000
2025-04-21T11:58+0000
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وأشار هرتسوغ إلى أن السفير الأمريكي يبدأ مهامه "في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة"، معرباً عن أمله في "العمل سوياً لتحقيق السلام ومواجهة المشروع الإيراني الذي يسعى لامتلاك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة". من جانبه، أكد السفير هاكابي أن "التحديات التي تواجه إسرائيل هي ذاتها التي تواجه الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه يتولى مهامه "في وقت حاسم"، وأضاف: "آمل أن أساهم في دعم مساعي السلام وعودة جميع الرهائن إلى عائلاتهم، وتحقيق الأمن للشعب الإسرائيلي".وشدد السفير الأمريكي على أهمية العلاقات الثنائية قائلاً: "على المواطنين الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن بلادنا تستفيد بشكل كبير من شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل".يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تتشارك واشنطن وتل أبيب في العديد من الملفات الأمنية والسياسية المشتركة.وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، على التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.وجاءت تصريحات نتنياهو، في كلمة له نقلتها القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أوضح من خلالها أنه "ملتزم بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولولا العمليات الإسرائيلية لتمكنت طهران من صنع قنبلة نووية قبل 10 سنوات". وقال نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
https://sarabic.ae/20250421/إعلام-واشنطن-تطالب-تركيا-بالحياد-في-الأجواء-السورية-حال-التصعيد-مع-إيران-1099750035.html
https://sarabic.ae/20250116/جنرال-تركي-سابق-إسرائيل-والولايات-المتحدة-أبرز-المستفيدين-من-الوضع-في-سوريا-1096840804.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

هرتسوغ للسفير الأمريكي الجديد: نأمل في العمل سويا لمواجهة المشروع الإيراني

11:58 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي، حيث أكد أن "تعيينك من قبل الرئيس ترمب يعكس حبه ودعمه لدولتنا". جاء ذلك خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد.
وأشار هرتسوغ إلى أن السفير الأمريكي يبدأ مهامه "في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة"، معرباً عن أمله في "العمل سوياً لتحقيق السلام ومواجهة المشروع الإيراني الذي يسعى لامتلاك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة".
من جانبه، أكد السفير هاكابي أن "التحديات التي تواجه إسرائيل هي ذاتها التي تواجه الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه يتولى مهامه "في وقت حاسم"، وأضاف: "آمل أن أساهم في دعم مساعي السلام وعودة جميع الرهائن إلى عائلاتهم، وتحقيق الأمن للشعب الإسرائيلي".
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وشدد السفير الأمريكي على أهمية العلاقات الثنائية قائلاً: "على المواطنين الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن بلادنا تستفيد بشكل كبير من شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل".
يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تتشارك واشنطن وتل أبيب في العديد من الملفات الأمنية والسياسية المشتركة.
وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، على التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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وجاءت تصريحات نتنياهو، في كلمة له نقلتها القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أوضح من خلالها أنه "ملتزم بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولولا العمليات الإسرائيلية لتمكنت طهران من صنع قنبلة نووية قبل 10 سنوات".
وقال نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
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