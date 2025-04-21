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https://sarabic.ae/20250421/وسط-استعدادات-الفاتيكان-لانتخاب-البابا-الجديد-5-مرشحين-محتملين-لخلافة-فرنسيس--1099744538.html
وسط استعدادات الفاتيكان لانتخاب البابا الجديد... 5 مرشحين محتملين لخلافة فرنسيس
وسط استعدادات الفاتيكان لانتخاب البابا الجديد... 5 مرشحين محتملين لخلافة فرنسيس
سبوتنيك عربي
تستعد الكنيسة الكاثوليكية لمرحلة تاريخية حاسمة مع اجتماع مجمع الكرادلة في الفاتيكان لانتخاب البابا الجديد، بعد رحيل البابا فرنسيس صباح اليوم الإثنين عن عمر 88... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:09+0000
2025-04-21T10:09+0000
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ويعتبر انتخاب البابا الجديد خطوة ستحدد معالم مستقبل الكنيسة على المستويات العقائدية والتنظيمية والتواصلية، ويخضع انتخاب البابا الجديد لطقوس وتقاليد متجذرة، حيث يجتمع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً في كنيسة سيستين للتصويت السري. ويتطلب فوز أحد المرشحين حصوله على أغلبية ثلثي الأصوات. وفي حال تعذر الوصول إلى هذه النسبة، تستمر جولات التصويت الإضافية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة. وتتم مراقبة سير العملية عبر نظام الدخان المنبعث من مدخنة الكنيسة، حيث يشير الدخان الأسود إلى استمرار المناقشات، بينما يعلن الدخان الأبيض عن اختيار البابا الجديد.وبرزت أسماء 5 مرشحين محتملين لخلافة البابا فرنسيس، وفقاً لتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، نذكرهم فيما يلي:1. الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي (67 عاماً)يعد المرشح الأوفر حظاً حالياً، حيث يتمتع بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، ويعتبر من المناصرين لأجندة البابا فرنسيس الإصلاحية.2. الكاردينال بييترو بارولين (70 عاماً)يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة كوزير خارجية الفاتيكان منذ 2013، ويوصف بأنه لاهوتي معتدل قادر على تحقيق الاستقرار مع الحفاظ على الإصلاحات.3. الكاردينال بيتر توركسون (76 عاماً)شخصية بارزة في مجال العدالة الاجتماعية، وقد يشكل انتخابه حدثاً تاريخياً كأول بابا أفريقي منذ القرن الخامس.4. الكاردينال بيتر إردو (72 عاماً)يمثل التيار المحافظ في الكنيسة، وهو خبير مرموق في القانون الكنسي ومن المدافعين عن العقائد التقليدية.5. الكاردينال أنجيلو سكولا (82 عاماً)مرشح تقليدي كان من المنافسين الأقوياء في انتخابات 2013، لكن عمره قد يشكل عائقاً أمام اختياره.يذكر أن المجمع البابوي يبدأ عادة بعد 15-20 يوماً من وفاة البابا، لتوفير وقت كافٍ لمراسم الجنازة وفترة الحداد التي تستمر تسعة أيام. وتجري العملية الانتخابية في كنيسة سيستين وسط متابعة عالمية، حيث تواجه الكنيسة تحديات كبيرة تشمل تراجع نفوذها في الغرب مقابل نموها في الجنوب العالمي، بالإضافة إلى النقاشات الداخلية حول اتجاهاتها المستقبلية.وتنتظر البابا الجديد مهمته موازنة بين تيارات الإصلاح والمحافظة، مع ضرورة معالجة قضايا الشفافية والحوكمة ومواكبة التغيرات الاجتماعية العالمية، في وقت تشهد فيه الكنيسة تحولات ديموغرافية وتحديات لاهوتية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250106/سابقة-تاريخية-امرأة-تقود-دائرة-رئيسية-في-الفاتيكان-1096540847.html
https://sarabic.ae/20240914/بابا-الفاتيكان-يعلن-عدم-عزمه-حضور-مراسم-إعادة-افتتاح-كاتدرائية-نوتردام-في-باريس-1092708607.html
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العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار

وسط استعدادات الفاتيكان لانتخاب البابا الجديد... 5 مرشحين محتملين لخلافة فرنسيس

10:09 GMT 21.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية "سيدة العرب" في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية سيدة العرب في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
تستعد الكنيسة الكاثوليكية لمرحلة تاريخية حاسمة مع اجتماع مجمع الكرادلة في الفاتيكان لانتخاب البابا الجديد، بعد رحيل البابا فرنسيس صباح اليوم الإثنين عن عمر 88 عاما.
ويعتبر انتخاب البابا الجديد خطوة ستحدد معالم مستقبل الكنيسة على المستويات العقائدية والتنظيمية والتواصلية، ويخضع انتخاب البابا الجديد لطقوس وتقاليد متجذرة، حيث يجتمع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً في كنيسة سيستين للتصويت السري.
ويتطلب فوز أحد المرشحين حصوله على أغلبية ثلثي الأصوات. وفي حال تعذر الوصول إلى هذه النسبة، تستمر جولات التصويت الإضافية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة.
وتتم مراقبة سير العملية عبر نظام الدخان المنبعث من مدخنة الكنيسة، حيث يشير الدخان الأسود إلى استمرار المناقشات، بينما يعلن الدخان الأبيض عن اختيار البابا الجديد.
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وبرزت أسماء 5 مرشحين محتملين لخلافة البابا فرنسيس، وفقاً لتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، نذكرهم فيما يلي:

1. الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي (67 عاماً)

يعد المرشح الأوفر حظاً حالياً، حيث يتمتع بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، ويعتبر من المناصرين لأجندة البابا فرنسيس الإصلاحية.

2. الكاردينال بييترو بارولين (70 عاماً)

يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة كوزير خارجية الفاتيكان منذ 2013، ويوصف بأنه لاهوتي معتدل قادر على تحقيق الاستقرار مع الحفاظ على الإصلاحات.

3. الكاردينال بيتر توركسون (76 عاماً)

شخصية بارزة في مجال العدالة الاجتماعية، وقد يشكل انتخابه حدثاً تاريخياً كأول بابا أفريقي منذ القرن الخامس.
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4. الكاردينال بيتر إردو (72 عاماً)

يمثل التيار المحافظ في الكنيسة، وهو خبير مرموق في القانون الكنسي ومن المدافعين عن العقائد التقليدية.

5. الكاردينال أنجيلو سكولا (82 عاماً)

مرشح تقليدي كان من المنافسين الأقوياء في انتخابات 2013، لكن عمره قد يشكل عائقاً أمام اختياره.
يذكر أن المجمع البابوي يبدأ عادة بعد 15-20 يوماً من وفاة البابا، لتوفير وقت كافٍ لمراسم الجنازة وفترة الحداد التي تستمر تسعة أيام. وتجري العملية الانتخابية في كنيسة سيستين وسط متابعة عالمية، حيث تواجه الكنيسة تحديات كبيرة تشمل تراجع نفوذها في الغرب مقابل نموها في الجنوب العالمي، بالإضافة إلى النقاشات الداخلية حول اتجاهاتها المستقبلية.
وتنتظر البابا الجديد مهمته موازنة بين تيارات الإصلاح والمحافظة، مع ضرورة معالجة قضايا الشفافية والحوكمة ومواكبة التغيرات الاجتماعية العالمية، في وقت تشهد فيه الكنيسة تحولات ديموغرافية وتحديات لاهوتية غير مسبوقة.
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