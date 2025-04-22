https://sarabic.ae/20250422/سموتريتش-حان-الوقت-لمهاجمة-غزة-وإلا-لا-مبرر-لوجود-الحكومة-1099776963.html

سموتريتش: حان الوقت لمهاجمة غزة وإلا لا مبرر لوجود الحكومة

سموتريتش: حان الوقت لمهاجمة غزة وإلا لا مبرر لوجود الحكومة

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن "ما يجري في قطاع غزة حاليا ليس حربا بل عملية عسكرية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل إعادة الأسرى". 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T06:51+0000

2025-04-22T06:51+0000

2025-04-22T06:51+0000

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ونقلت القناة "14" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن "الوقت قد حان لمهاجمة قطاع غزة، وإذا لم يحدث ذلك فلا مبرر لوجود هذه الحكومة".وأضاف: "بعد اتفاق الهدنة قلت سنعود للقتال بطريقة مختلفة تماما لاتخاذ القرار، والفوز، وتدمير حماس، واحتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك، وانتزاع الأراضي منهم، وأي شخص يتلاعب بنا سيتم القضاء عليه".وعلق على تصريحه السابق بأن إطلاق سراح الرهائن ليس الهدف الأكثر أهمية، قائلا إنه "هدف مهم للغاية.. إنها محاولة لإسكات الرأي الأكثر صوابا وعدالة، فالدولة التي تريد الحياة لا تستسلم لإرضاء منظمة إرهابية".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم