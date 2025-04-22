https://sarabic.ae/20250422/ما-السبب-الخارجية-الإسرائيلية-تحذف-منشور-التعزية-في-وفاة-البابا-فرنسيس-1099809686.html

ما السبب.. الخارجية الإسرائيلية تحذف "منشور التعزية" في وفاة البابا فرنسيس

ما السبب.. الخارجية الإسرائيلية تحذف "منشور التعزية" في وفاة البابا فرنسيس

سبوتنيك عربي

حذفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منشورا لها على منصة "إكس" قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بدون توضيح السبب وراء ذلك. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T21:43+0000

2025-04-22T21:43+0000

2025-04-22T21:43+0000

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن البابا أدلى "بتصريحات ضد إسرائيل وأن المنشور وُضع على منصة التواصل الاجتماعي بالخطأ".وكان حساب "إسرائيل الرسمي" قد نشر على منصة "إكس" قولها: "ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة"، بالإضافة إلى صورة له وهو يزور حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قد شدد في آخر سالة له قبل ساعات، وتحديدا في العشرين من الشهر الجاري، في رسالته بمناسبة عيد الفصح، على أهمية السلام، داعيًا إلى إنهاء الصراعات المسلحة في مناطق عدة على رأسها غزة وأوكرانيا.وقال البابا فرنسيس في رسالته التي نشرها المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في الفاتيكان: "أود أن نجدد أملنا في أن يكون السلام ممكنا.. من كنيسة القيامة، حيث يحتفل الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح هذا العام في نفس اليوم، قد يشع نور السلام في جميع أنحاء الأرض المقدسة والعالم بأسره".واعتبر البابا فرنسيس أن الصراع في غزة "يخلق حالة إنسانية مأساوية ومؤسفة"، داعيا الأطراف المتحاربة إلى "وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم المساعدة لشعب جائع يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام".وأضاف أنه يأخذ بعين الاعتبار معاناة المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، لافتًا إلى أن "مناخ معاداة السامية المتزايد في جميع أنحاء العالم مثير للقلق".

https://sarabic.ae/20241222/إسرائيل-تصف-كلمات-بابا-الفاتيكان-بشأن-الحرب-على-غزة-بأنها-منفصلة-عن-الواقع-1096050112.html

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