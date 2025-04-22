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نائب مدير "روسيا سيغودنيا" يحدد العيب الرئيسي في سياسة الغرب المناهضة لروسيا
نائب مدير "روسيا سيغودنيا" يحدد العيب الرئيسي في سياسة الغرب المناهضة لروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ألكسندر ياكوفينكو، بأن العيب الرئيسي في سياسة الغرب المعادية لروسيا هو أن أوروبا وأمريكا، في ظل... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T05:43+0000
2025-04-22T05:43+0000
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وقال ياكوفينكو، وهو أيضا عضو هيئة رئاسة مجلس الخبراء العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، والسفير فوق العادة: "الخلل الرئيسي في سياسة الغرب المعادية لروسيا، التي تُفضي إلى نتائج كارثية تتعارض بشكل مباشر مع ما هو يُراد منها".وأضاف: "لقد رفضت إدارة بايدن مع حلفائها الأوروبيين هذه الضرورة الحتمية القاطعة منذ البداية، وأخطأوا في حساباتهم بشكل فادح وفظ".ووفقا له، يقوم نظام كييف علنا، والأوربيون بشكل متستر، باتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير الرواية بشأن التسوية الأوكرانية من الرواية الغربية إلى الرواية الروسية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل.بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديدبوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-محاولات-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-باءت-بالفشل-1099768872.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب مدير "روسيا سيغودنيا" يحدد العيب الرئيسي في سياسة الغرب المناهضة لروسيا

05:43 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Igor Russak / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Igor Russak
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أفاد نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ألكسندر ياكوفينكو، بأن العيب الرئيسي في سياسة الغرب المعادية لروسيا هو أن أوروبا وأمريكا، في ظل إدارة بايدن، انسحبتا من الحوار مع روسيا، وهذا أصبح سوء تقدير فادح منهم.
وقال ياكوفينكو، وهو أيضا عضو هيئة رئاسة مجلس الخبراء العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، والسفير فوق العادة: "الخلل الرئيسي في سياسة الغرب المعادية لروسيا، التي تُفضي إلى نتائج كارثية تتعارض بشكل مباشر مع ما هو يُراد منها".

وتابع: "يتلخص فيما أشار إليه هنري كيسنجر باستمرار، في أي استراتيجية، لا ينبغي الاعتماد على تحقيق الأهداف النهائية (في هذه الحالة، على "تغيير النظام" في روسيا وتقطيع أوصالها) وتحت أي ظرف من الظروف عدم الانسحاب من عملية الحوار مع العدو، بمعنى آخر، عدم الانسحاب من اللعبة الدبلوماسية".

وأضاف: "لقد رفضت إدارة بايدن مع حلفائها الأوروبيين هذه الضرورة الحتمية القاطعة منذ البداية، وأخطأوا في حساباتهم بشكل فادح وفظ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل
أمس, 17:58 GMT
ووفقا له، يقوم نظام كييف علنا، والأوربيون بشكل متستر، باتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير الرواية بشأن التسوية الأوكرانية من الرواية الغربية إلى الرواية الروسية.

وأوضح أن الرؤية الروسية المذكورة، تستند إلى حقائق دامغة، ودعا إلى رفع طابع السرية عن وثائق من إدارة بايدن السابقة في هذا المجال، خاصة وأن الحرب الخاطفة المخطط لها ضد روسيا فشلت فشلا ذريعا، وهو ما تحدث عنه مستشار الأمن القومي السابق لبايدن جيك سوليفان، (أحد المهندسين الرئيسيين للمشروع الأوكراني).

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل.
بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد
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