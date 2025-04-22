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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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بيارق النصر
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https://sarabic.ae/20250422/وزارة-الإعلام-العمانية-وآر-تي-توقعان-مذكرة-تعاون-في-موسكو-1099797954.html
وزارة الإعلام العمانية و"آر تي" توقعان مذكرة تعاون في موسكو
وزارة الإعلام العمانية و"آر تي" توقعان مذكرة تعاون في موسكو
سبوتنيك عربي
وقعت وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وقناة "آر تي" الروسية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، حيث وقعها كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ورئيسة تحرير "آر تي"... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-22T13:28+0000
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العالم العربي
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وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات البث التلفزيوني وتبادل الأخبار والمعلومات، كما تنص على تغطية مشتركة للأحداث العالمية ونقل المحتوى الإخباري والتلفزيوني.ويشمل الاتفاق تنظيم تبادل مهني مع وسائل الإعلام العمانية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات موظفي الطرفين.وتتفاعل "آر تي"، بشكل نشط، مع الجانب العماني منذ سنوات عديدة، وفي حزيران/يونيو 2024، كانت سلطنة عمان ضيف الشرف في المنتدى الاقتصادي الدولي.وتم تقديم عرض ترويجي لفيلم وثائقي بعنوان "الخنجر"، الذي أعدته "آر تي" العربية، في جناح عمان خصيصًا لهذه المناسبة، حيث يروي الفيلم قصة الخنجر العماني الذي يرمز إلى الثقافة والهوية العمانية.وأشار وزير الإعلام العماني إلى أهمية "آر تي"، في "الحفاظ على التنوع الثقافي من خلال إنشاء فضاء إعلامي، يعكس تنوعنا العالمي وينقل رسالة موحدة إلى البشرية جمعاء".وبدأت العلاقات الروسية العمانية تتشكل عام 1985، عندما أقيمت علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسلطنة عمان، وتعتمد هذه العلاقات على مبادئ الاحترام المتبادل والرغبة في التعاون البناء في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم.وقد اكتسبت العلاقات الروسية العمانية أهمية خاصة بفضل حدث عام 2024، عندما أصبحت عمان ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ.بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يعلن-عن-خطط-لعقد-قمة-بين-روسيا-والدول-العربية-1099796906.html
https://sarabic.ae/20250422/سلطان-عمان-مسقط-مهتمة-بالتعاون-مع-موسكو-في-مجالات-الطاقة-والزراعة-والتجارة--1099796727.html
https://sarabic.ae/20250304/صحفي-أمريكي-يطالب-ترامب-برفع-العقوبات-عن-آر-تي-وسبوتنيك-1098375022.html
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قناة rt, العالم العربي
قناة rt, العالم العربي

وزارة الإعلام العمانية و"آر تي" توقعان مذكرة تعاون في موسكو

12:54 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 13:28 GMT 22.04.2025)
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أر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Constantine Chalabov
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وقعت وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وقناة "آر تي" الروسية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، حيث وقعها كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ورئيسة تحرير "آر تي" التلفزيونية ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مارغريتا سيمونيان.
وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات البث التلفزيوني وتبادل الأخبار والمعلومات، كما تنص على تغطية مشتركة للأحداث العالمية ونقل المحتوى الإخباري والتلفزيوني.
ويشمل الاتفاق تنظيم تبادل مهني مع وسائل الإعلام العمانية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات موظفي الطرفين.

تتضمن الوثيقة أيضًا التعاون في مجال الإعلام الإلكتروني، ما يبرز أهمية تكاتف جهود وسائل الإعلام لتحليل الأحداث بشكل شامل، ويوسع من فرص تقديم صورة أكثر استيفاءً لما يحدث في المنطقة العربية والعالم.

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وتتفاعل "آر تي"، بشكل نشط، مع الجانب العماني منذ سنوات عديدة، وفي حزيران/يونيو 2024، كانت سلطنة عمان ضيف الشرف في المنتدى الاقتصادي الدولي.
وتم تقديم عرض ترويجي لفيلم وثائقي بعنوان "الخنجر"، الذي أعدته "آر تي" العربية، في جناح عمان خصيصًا لهذه المناسبة، حيث يروي الفيلم قصة الخنجر العماني الذي يرمز إلى الثقافة والهوية العمانية.
أقيم العرض الأول للفيلم في كانون الأول/ديسمبر 2024 في مسقط، وحضره وزير الإعلام العماني ودبلوماسيون من روسيا والصين وسوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة السياحة العمانية وصحفيون.
وأشار وزير الإعلام العماني إلى أهمية "آر تي"، في "الحفاظ على التنوع الثقافي من خلال إنشاء فضاء إعلامي، يعكس تنوعنا العالمي وينقل رسالة موحدة إلى البشرية جمعاء".
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الآن، يتزين "ركن عمان" في متحف الأرميتاج الروسي بالخنجر. وقد أعرب سفير عمان في روسيا حمود بن سالم آل تويه عن تقديره لنجاح عرض الفيلم في عمان وروسيا.

وتعزز مذكرة التفاهم الشراكة القائمة، حيث يعمل فريق برنامج "ثلاثية" لـ"آر تي" العربية بالفعل في عمان، لإنتاج سلسلة من التقارير حول الحياة الثقافية في البلاد، الوثيقة غير محدودة بوقت وستكون أساسًا لتعاون مستدام وطويل الأمد.

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وبدأت العلاقات الروسية العمانية تتشكل عام 1985، عندما أقيمت علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسلطنة عمان، وتعتمد هذه العلاقات على مبادئ الاحترام المتبادل والرغبة في التعاون البناء في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم.
أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين هو موقع عمان على الساحة الدولية، مما يخلق ظروفًا ملائمة لكلتا الدولتين في تنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الاستثمارات. في عام 2023، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بين بلدينا بنسبة 60%، ليصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، مع التركيز على مجالي الطاقة والبناء.
وقد اكتسبت العلاقات الروسية العمانية أهمية خاصة بفضل حدث عام 2024، عندما أصبحت عمان ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ.
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
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