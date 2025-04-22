https://sarabic.ae/20250422/وزارة-الإعلام-العمانية-وآر-تي-توقعان-مذكرة-تعاون-في-موسكو-1099797954.html

وزارة الإعلام العمانية و"آر تي" توقعان مذكرة تعاون في موسكو

وزارة الإعلام العمانية و"آر تي" توقعان مذكرة تعاون في موسكو

سبوتنيك عربي

وقعت وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وقناة "آر تي" الروسية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، حيث وقعها كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ورئيسة تحرير "آر تي"... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T12:54+0000

2025-04-22T12:54+0000

2025-04-22T13:28+0000

قناة rt

العالم العربي

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وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات البث التلفزيوني وتبادل الأخبار والمعلومات، كما تنص على تغطية مشتركة للأحداث العالمية ونقل المحتوى الإخباري والتلفزيوني.ويشمل الاتفاق تنظيم تبادل مهني مع وسائل الإعلام العمانية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات موظفي الطرفين.وتتفاعل "آر تي"، بشكل نشط، مع الجانب العماني منذ سنوات عديدة، وفي حزيران/يونيو 2024، كانت سلطنة عمان ضيف الشرف في المنتدى الاقتصادي الدولي.وتم تقديم عرض ترويجي لفيلم وثائقي بعنوان "الخنجر"، الذي أعدته "آر تي" العربية، في جناح عمان خصيصًا لهذه المناسبة، حيث يروي الفيلم قصة الخنجر العماني الذي يرمز إلى الثقافة والهوية العمانية.وأشار وزير الإعلام العماني إلى أهمية "آر تي"، في "الحفاظ على التنوع الثقافي من خلال إنشاء فضاء إعلامي، يعكس تنوعنا العالمي وينقل رسالة موحدة إلى البشرية جمعاء".وبدأت العلاقات الروسية العمانية تتشكل عام 1985، عندما أقيمت علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسلطنة عمان، وتعتمد هذه العلاقات على مبادئ الاحترام المتبادل والرغبة في التعاون البناء في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم.وقد اكتسبت العلاقات الروسية العمانية أهمية خاصة بفضل حدث عام 2024، عندما أصبحت عمان ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ.بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان

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