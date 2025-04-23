https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-زيلينسكي-يتحرك-في-الاتجاه-الخاطئ-وترامب-بدأ-ينفذ-صبره-1099835386.html
البيت الأبيض: زيلينسكي يتحرك "في الاتجاه الخاطئ" وترامب بدأ ينفذ صبره
البيت الأبيض: زيلينسكي يتحرك "في الاتجاه الخاطئ" وترامب بدأ ينفذ صبره
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن فلاديمير زيلينسكي، يتحرك "في الاتجاه الخاطئ" فيما يتعلق بحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T19:13+0000
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وقالت ليفيت للصحفيين: "الرئيس (دونالد ترامب) محبط، وصبره ينفد، ويريد وقف القتل، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون طرفا الحرب مستعدين لذلك".وأفادت ليفيت بأنه ليس لديها ما تقوله حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قائلة: "أنا لا أتابع الاجتماع في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، سنوافيكم بالتطورات".وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "ليس لديه ما يفخر به (زيلينسكي)! الوضع في أوكرانيا مؤسف، إما أن يصنع السلام أو يقاتل لثلاث سنوات أخرى مما يؤدي إلى خسارة البلد بأكمله".فانس: واشنطن قدمت "عرضا صادقا" لحل النزاع الأوكرانيفانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"
https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html
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البيت الأبيض: زيلينسكي يتحرك "في الاتجاه الخاطئ" وترامب بدأ ينفذ صبره
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن فلاديمير زيلينسكي، يتحرك "في الاتجاه الخاطئ" فيما يتعلق بحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدأ ينفذ صبره.
وقالت ليفيت للصحفيين: "الرئيس (دونالد ترامب) محبط، وصبره ينفد، ويريد وقف القتل، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون طرفا الحرب مستعدين لذلك".
وتابعت: "للأسف، يبدو أن زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ".
وأفادت ليفيت بأنه ليس لديها ما تقوله حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قائلة: "أنا لا أتابع الاجتماع في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، سنوافيكم بالتطورات".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على فلاديمير زيلينسكي، إما تحقيق السلام، أو خسارة البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "ليس لديه ما يفخر به (زيلينسكي)! الوضع في أوكرانيا مؤسف
، إما أن يصنع السلام أو يقاتل لثلاث سنوات أخرى مما يؤدي إلى خسارة البلد بأكمله".